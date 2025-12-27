El Síndic insta al Ayuntamiento de València a dar a Compromís el listado completo de apartamentos turísticos cerrados

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad de València. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento de València a facilitar a Compromís el listado completo de apartamentos turísticos clausurado desde el inicio del mandato de la alcaldesa, María José Catalá.

La recomendación del defensor del pueblo valenciano llega tras la queja presentada por la coalición al considerar que no se le ha facilitado dicha información.

El pasado 20 de mayo de 2025 la alcaldesa de València manifestó que desde el inicio del mandato había ordenado el cierre de un millar de apartamentos turísticos ilegales. A la vista de estas declaraciones, Compromís pidió el listado completo con ubicación individualizada de todos los apartamentos turísticos clausurados desde el inicio del mandato y, "ante el silencio del gobierno municipal", planteó recurso de amparo ante Alcaldía y posterior queja ante el Síndic de Greuges.

La institución ha emitido una resolución, fechada el 15 de diciembre y consultada por Europa Press, en la que insta al Ayuntamiento de València a facilitar el listado completo con ubicación individualizada, de acuerdo con la solicitud efectuada con fecha 5 de septiembre.

El Síndic recuerda que el autor de la queja es concejal en el Ayuntamiento de València y que la normativa vigente reconoce el derecho a obtener la información necesaria para el ejercicio de sus funciones públicas.

"Si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente el derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se posan obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático", argumenta.

Tras conocer la resolución del Síndic, el concejal de Compromís per València Ferran Puchades ha manifestado su satisfacción y ha recalcado que, "mientras está vigente la moratoria, más de 1.200 nuevos apartamentos han abierto sus puertas".

"Catalá está demostrando que su política para controlarlos son solo palabras vacías y anuncios sin contenido", considera el edil, que añade que la actitud del gobierno municipal es "una auténtica burla a los legítimos representantes de la ciudadanía y a las instituciones como la Sindicatura de Greuges, puesto que han informado que habían facilitado la documentación cuando en realidad se limitaron a enviar un correo vacío de contenido, sin ninguna referencia ni listado de los apartamentos que teóricamente han clausurado".

"Posteriormente, tuvieron que reconocer que no habían elaborado la información porque, según el concejal de Urbanismo, recopilarla requería un trabajo manual y minucioso incompatible con el normal funcionamiento del servicio, como si dar cuenta a un concejal no fuera un servicio público de carácter obligatorio para la administración. Las referidas informaciones evidencian que la concejalía no sabe ni cuántos ni qué son los apartamentos que ha clausurado", expone Puchades.

"PROCLAMA PROPAGANDISTA"

En este sentido, el representante de Compromís afirma, en un comunicado, que "ha quedado de manifiesto que la alcaldesa efectuó unas declaraciones sin ningún tipo de información objetiva ni elaborada, puesto que no había sido previamente confeccionada por los servicios técnicos y que, cuando anunció que había cerrado más de mil apartamentos, era una simple proclama propagandista sin ningún apoyo documental para hacer más efectistas sus declaraciones".

Finalmente, el concejal de Compromís ha recordado que, "ahora el Síndic de Greuges le ha indicado que tiene que entregar esa información, que si la alcaldesa la tuvo en algún momento, también la pueden tener el resto de concejales de la corporación".

"Ahora sabremos hasta dónde llegan las verdades que Catalá va proclamando sobre su acción frente a los apartamentos turísticos. También ha anunciado que ha hecho centenares de inspecciones y ha impuesto centenares de multas pero por ahora, en los registros municipales no aparecen más que 28 sanciones y 34 expedientes finalizados", ha concluido.