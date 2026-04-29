El sindicalista Miquel Coll, Verònica Cantó (AVL) y las asociaciones de víctimas de la dana, Premi Vicent Ventura 2026

Archivo - Asociaciones de Víctimas de la dana en un acto de la UV en Alaquàs - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicalista Miquel Coll, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, y el conjunto de asociaciones de víctimas de la dana de 2024 han sido distinguidos con el Premio Vicent Ventura 2026.

El galardón, instaurado por la Universitat de València, rinde homenaje a la memoria del periodista, político y activista cívico Vicent Ventura, fallecido en 1998. La entrega del premio se celebrará el próximo 15 de mayo, a las 19 horas, en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau.

El acto contará con la presencia de las personas y colectivos premiados. En representación de las asociaciones de víctimas de la dana asistirán, entre otras, Rosa Álvarez Gil, presidenta de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, y Mariló Gradolí, periodista y presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana-29 d'octubre de 2024.

Este premio distingue a personas y colectivos que han destacado por su trayectoria cívica, su compromiso democrático y su defensa de la cultura y la lengua valencianas. La comisión organizadora y el jurado están integrados por la Universitat de València, la Universitat Jaume I, la Universitat d'Alacant, personas vinculadas a Vicent Ventura, así como organizaciones sociales y sindicales como CCOO, Intersindical Valenciana, UGT, y la Unió de Periodistes Valencians.

Nacido en Castelló de la Plana en 1924 y fallecido en València en 1998, Vicent Ventura fue cofundador del Partit Socialista del País Valencià y del sindicato CCOO del País Valenciano. De ideología socialista y nacionalista, participó en 1962 en una reunión de demócratas en Múnich que le supuso el exilio y el confinamiento. A su regreso a València encontró vetado el ejercicio del periodismo, lo que le llevó a crear una empresa de publicidad. En 1995 recibió la Medalla de la Universitat de València, que posteriormente editó una selección de sus artículos bajo el título Un home de combat.

TRAYECTORIAS

Miquel Coll i Huerta (Quart de Poblet, 1951) procede de una familia de "rajolers" de Quart de Poblet. Estudió el bachillerato en el Institut Vives de València. Su padre era miembro de una cooperativa de 12 familias y murió a los 42 años. Y él, que era el mayor de tres hermanos, dejó los estudios de Magisterio para incorporarse a la fábrica de ladrillos.

Desde muy joven participó de forma muy activa en todos los movimientos antifranquistas y fue miembro activo de asociaciones culturales de su pueblo, así como de partidos políticos y sindicatos. Militó en Acció Comunista y después fue miembro fundador de la primera Esquerra Unida del País Valencià. También participó en la puesta en marcha de la Unitat del Poble Valencià. Ahora su pasión militante se centra en el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) y en la Fundació Andreu Nin, destacan los organizadores del premio en un comunicado.

Pero quizá su faceta más conocida sea su militancia en el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV), tanto en la Universitat de València como en el ámbito nacional. Como miembro del STEPV, ha estado en todos los órganos sindicales de la Universitat de València (Junta de Personal, Mesa Negociadora, Claustro y Consejo de Gobierno). Sin embargo, nunca ha querido tener cargos representativos, porque siempre se ha sentido más cómodo en el activismo que en un cargo institucional. La prueba es que nunca ha tenido ninguno.

"Tanto dentro de la Universitat de València como fuera, se ha caracterizado siempre por la defensa activa de los derechos de los trabajadores, por la recuperación de la memoria histórica y por un compromiso insobornable con la lengua y la cultura del País Valencià. Y en ello continúa todavía y continuará", añaden.

Verònica Cantó Doménech (Cocentaina, el Comtat, 1964) es licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Filología Catalana) por la Universitat d'Alacant (1987). Es presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua desde el 8 de abril de 2022. Previamente, fue secretaria desde octubre de 2006 hasta marzo de 2022, y es miembro desde el año 2001.

Ha colaborado con Ràdio València y Ràdio Alcoi de la Cadena SER, así como con los programas Al Ras y Gravetat 0 de À Punt Mèdia. Entre 1989 y 2006 fue directora de publicaciones de la Editorial Marfil de Alcoi. También ha dirigido la Biblioteca de Autor Enric Valor, integrada en la Biblioteca Joan Lluís Vives de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y ha sido comisaria de la exposición Enric Valor, el valor de las palabras, organizada por la AVL.

Ha coordinado diversos cursos de verano de la Universitat de València en el Centre Internacional de Gandia. Fue presidenta de la Associació d'Editors del País Valencià entre 1999 y 2002, y miembro de los equipos de trabajo Arc Mediterrani y Cultura Popular del CEP de Torrent entre 1995 y 1998.

Colaboró con el diario Levante-EMV en los cursos de valenciano publicados en el suplemento 'Aula' entre 1999 y 2001. En el ámbito docente, fue profesora de valenciano en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat d'Alacant durante el curso 1987-1988, y en los IES de Novelda, Miguel Hernández y Jaume II de Alicante durante el curso 1988-1989.

Es autora de diversos libros destinados a la enseñanza no universitaria y al aprendizaje del valenciano, como Ortografia valenciana, Els nostres verbs, Els pronoms febles, Diftongs, accentuació i dièresi, Valencià pas a pas (nivells elemental, mitjà i superior) y Gramàtica valenciana.

Ha sido galardonada con el Premio Joan Valls i Jordà por el uso y la promoción del valenciano (2003), otorgado por la Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà de Alcoi, y con el Premio Marc Granell 2025 en la modalidad individual, concedido por Comissions Obreres del País Valencià.