Sindicatos advierten de que "la falta de compromiso" de Educación les aboca a la huelga indefinida: "Hemos salido igual"

Concentración de sindicatos antes de la celebración de la Mesa Sectorial de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes han advertido de que "la falta de compromiso" de la consellera de Educación, Carmen Orti, en la Mesa Sectorial celebrada esta tarde les aboca a la convocatoria de huelga indefinida en mayo: "Hemos salido como hemos entrado".

Por contra, la consellera de Educación, Carme Orti, ha recalcado ha sido "una reunión cordial y amable" y ha puesto en valor que son un gobierno "dialogante y que por primera vez, después de 11 años, está sobre la mesa la valoración de la situación docente porque nos importa".

Por ello, ha apelado "a la responsabilidad" de los sindicatos para "no causar ningún tipo de lesión a los derechos de los alumnos" y ha recalcado que siguen trabajando en una propuesta, pero que "hay que serios con ese calendario y avanzar poco a poco".

Las cinco organizaciones sindicales con representación han mantenido esta tarde una reunión con la consellera de Educación, Carme Orti, para abordar la reivindicación de una subida salarial y otras mejoras. El pasado jueves ya se entrevistaron con el director general de Personal, Pablo Ortega.

(Habrá amplación)