1086813.1.260.149.20260513150549 Sindicatos aseguran que irán a la negociación con Educación "con toda la fuerza" y avisan: "Queremos el pan entero" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes sindicales y profesorado se han concentrado ante las puertas del Palau de la Generalitat para dejar claro que acudirán a la negociación con la Conselleria de Educación con "toda la fuerza". "Queremos el pan entero y la oferta integral desde el primer punto hasta el último".

Así lo han manifestado este miércoles los representantes de STEPV, CCOO PV, UGT-PV y CSIF --convocantes del paro, que también apoya ANPE--, durante una protesta ante la sede del gobierno autonómico donde han afirmado que mañana acudirán a la reunión convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, pero han avanzado que lo harán con "toda la fuerza" que los docentes les han dado durante estos días de huelga para "forzar a la Conselleria a hablar de todo".

Los docentes han acudido a la convocatoria de los sindicatos en la tercera jornada de paros y han llevado a cabo una sonora protesta durante la que han lanzado billetes falsos de 75 euros con la cara del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en alusión a la propuesta salarial que el departamento de Campanar hizo el pasado jueves.

También han portado carteles con lemas como 'Demanem treballar dignament amb condicions justes' (Pedimos trabajar dignamente con condiciones justas); 'Exigim més recursos' (Exigimos más recursos) o 'La vocació no paga la inflació'.

Igualmente, se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consellera Ortí o consignas como "Lluitant també s'educa" (Luchando también se educa); "No és per diners, és per dignitat" (No es por dinero, es por dignidad), o "No volem molletes, volem el pa sencer" (No queremos migas, queremos el pan entero).

El coordinador de STEPV, Marc Candela, ha reconocido que los convocantes están "emocionados, desbordados y sorprendidos por toda la capacidad de presión que tiene el colectivo" y ha insistido en que acudirán a la Mesa y pedirán "el pan entero".

NEGOCIAR LOS SEIS PUNTOS O "NO HABRÁ ACUERDO"

Al mismo tiempo, los docentes les han pedido a los sindicatos que "no les fallen" en la negociación y estos les han prometido que no lo harán, pero que necesitan que ellos tampoco lo hagan y que mañana "sigan en las calles" y vayan a la Conselleria de Educación a la hora de la reunión.

Asimismo, Candela ha explicado que en la reunión se les presentará "el preacuerdo para la mejora de un sistema educativo" y que ese documento lo tienen que "avalar" los docentes, por ello, les ha pedido que estén "atentos" cuando se les convoque el viernes a la asamblea porque serán ellos los que tendrán que decidir si aceptan o no.

No obstante, ha insistido en que, auque mañana se les presente una propuesta, las movilizaciones continúan y que el viernes se seguirá celebrando la manifestación que estaba convocada.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV Educació, Xelo Valls, ha agradecido "la energía y el compromiso" de los docentes que se han concentrado este miércoles frente al Palau de la Generalitat para pedir la dimisión de la titular de Educación.

"No es solo la consellera, la educación es una cuestión de gobierno", ha sostenido Valls, quien ha afeado al 'president' que la nueva propuesta vaya bajo el nombre de 'preacuerdo'. En este sentido, ha indicado que el uso de las palabras es "importante" y que mañana acudirán a ver primero que es lo que les ofrecen y después verán si están "de acuerdo": "Tiene que estar sometido a negociación como mínimo", ha remarcado.

"PROPUESTA UNIFICADA"

Y, ha añadido: "Queremos todo el pan, pero no solo eso, sino que queremos el pan y la oferta integral desde el primer punto hasta el último. No solo la oferta salarial sino los seis puntos. Si no no habrá acuerdo".

Igualmente, el presidente del área de Educación del sindicato CSIF CV, José Seco, ha puesto en valor la unión sindical de los cuatro sindicatos que, desde el mes de septiembre, están "haciendo fuerza para negociar, para tener mejores condiciones, tanto personal docente como no docente".

"Mañana es una nueva oportunidad de la Conselleria para mejorar las condiciones y esperemos que no sea una oportunidad perdida", ha subrayado.

Desde UGT Ensenyament, su representante, Kilian Cuerda, ha insistido en que el jueves irán a negociar a la Mesa Sectorial y que "no será una sola voz de una organización, sino de todas y de todo el profesorado, familias, alumnos, PAES y PAS".

"No es un interés espurio, es un interés común, y que tenga muy claro Llorca, que se asome y vea que tiene delante a todo un pueblo unido en defensa de la escuela pública, y que tenemos desde el principio una propuesta unificada y que ha crecido y que se ha hecho completa y madura en las asambleas y mañana tendrá delante una propuesta sería", ha sostenido.

Por su lado, el portavoz de ANPE, Lauren Bárcena, en declaraciones a los medios, ha indicado que quieren que mañana la consellera reconozca el "éxito" de la huelga y que acuda a la reunión con una propuesta que "satisfaga a esa pérdida de poder adquisitivo y la recuperación de resto de condiciones laborales de los docentes". "No podemos ser los docentes más castigados de toda España", ha apostillado.