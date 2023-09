Sindicatos exigen a Sanidad que cumpla con la jornada de 35 horas y se le dote de presupuesto para poder aplicarlo

UGT abre la puerta a revisar el acuerdo si es para "mejorarlo" y CESM CV espera a conocer la nueva propuesta de Gómez



VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigen a la Conselleria del ramo que se cumpla con el acuerdo para implantar una jornada laboral de 35 horas semanales y disponga del presupuesto necesario para aplicarlo. No obstante, desde UGT abren la puerta a revisar el acuerdo suscrito con el anterior equipo del Botànic si es para "mejorarlo" mientras que desde CESM CV esperan a conocer la nueva propuesta de la Conselleria de Sanidad.

El titular de Sanidad, Marciano Gómez, confirmó este jueves en Les Corts que van a revisar el llamado acuerdo laboral de las 35 horas, del que recalcó que fue suscrito "en plena campaña preelectoral", para "ser capaces de encajar las reivindicaciones del personal con las necesidades y la demanda de los pacientes".

Gómez argumenta que en realidad es una reducción de jornada escalonada hasta 2025 y "no una reducción de la jornada a 35 horas semanales de lunes a viernes con los objetivos de conciliación familiar y descansar 48 horas a la semana". En ese sentido, el conseller mantiene que si se aplicara el acuerdo impulsado por su predecesor, Miguel Mínguez, supondría "el equivalente a una jornada anual completa de 1.600 profesionales, en una situación de carencia donde tenemos más de 700 plazas presupuestadas sin poder cubrir".

Desde CESM CV, su secretaria general, María José Gimeno, señala que hay que esperar a ver su propuesta y recuerda que se abstuvieron de la firma del acuerdo con el anterior gobierno porque no la ligaba a la jornada de lunes a viernes y seguía manteniendo los sábados.

Al respecto, la secretaria de Sanidad UGT Serveis Públics, Eva Planas, recalca que el acuerdo suscrito en la pasada legislatura es "de mayoría sindical y debe respetarse y cumplirse", aunque se muestra "abierta a negociar los términos, pero siempre respetando el fondo del acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo de un personal que lo ha dado todo en estos años por la calidad asistencial".

"No es incompatible la aplicación de las 35 horas con una calidad asistencial y es una medida que se está implantando en el resto de comunidades autónomas", recalca. Además, de la jornada de las 35 horas, recuerda que hay otros puntos de mejora de condiciones laborales y de mejora de los recursos sanitarios que "están pactados y firmados y esperamos, tal como le hicimos llegar al conseller de Sanidad, que los asuma".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, Rosa Atienza, insiste en que "se respeten todos los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial" y recalcan que el acuerdo de las 35 horas da "repuesta a una reivindicación del conjunto de profesionales del sector, contribuye al incremento y rejuvenecimiento de las plantillas y favorece la retención y atracción del talento con respecto al resto de CCAA".

En ese sentido, ha recordado que este acuerdo es "fruto de la negociación colectiva". Así, ha explicado que contempla un calendario de implantación progresivo en varios ejercicios presupuestarios, lo que permite "planificar los recursos y dotarlos del presupuesto necesario sin que perjudique la atención a la población". Por todo ello, "lo que desde CCOO esperamos es que respeten y publiquen el acuerdo y contemplen el presupuesto necesario para su implementación en los presupuestos de la Generalitat de 2024 y 2025".

Del mismo modo, el presidente de CSIF Sanidad, Fernando García, ha coincidido en que existe un acuerdo firmado por la amplia mayoría sindical y por la administración. "CSIF es un sindicato que cumple lo acordado y esperamos que Conselleria también lo haga y lleve a cabo los compromisos adquiridos", ha dicho.

"ALTURA DE MIRAS"

Por ello, pide al conseller que tenga "altura de miras" y considera que "no ha empezado con buen pie si quiere buscar recortes": "El objetivo consiste en ilusionar a los profesionales y en retener y atraer el talento y si se cambia ese acuerdo, existirá una decepción y se producirá una discriminación respecto a la mayoría de autonomías". En ese sentido, ha recalcado que "la mejora de la sanidad pasa también por la mejora en las condiciones de trabajo de sus profesionales para evitar que se marchen a otras autonomías".

Desde SATSE lamentan que los responsables actuales no se han reunido todavía con los sindicatos en la Mesa Sectorial y señala que en caso de que el acuerdo de las 35 horas no se publique finalmente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Gómez "debería trasladar el porqué de este incumplimiento y cuál es su propuesta en materia de jornada".

Al respecto, señala que cuando el conseller habla de 35 horas semanales "muestra desconocimiento de lo que es la aplicación de esta jornada en cómputo anual y vuelve a olvidar a los trabajadores que vienen desarrollando su actividad en forma de turno rodado".

"Hay que tener en cuenta que la jornada de 35 horas se está aplicando ya en once CCAA, por lo que no serviría como excusa el déficit de profesionales para no aplicarlo", recalcan. Asimismo, señalan que "no es problema de falta de trabajadores, sino presupuestario" y advierte de que "su no implementación supone un recorte al acuerdo de 35 horas pactado en Mesa Sectorial y al Pacto sanitario que lo incluía".