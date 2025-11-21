Un sistema basado en IA "rescata y devuelve" la voz a un paciente de ELA: "Otros afectados podrán beneficiarse"

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado un sistema que, gracias a la inteligencia artificial (IA), ha permitido "rescatar y devolver" la voz a Fran Vivó, vecino de Benaguasil y afectado por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Según ha relatado él mismo, el impulso de esta iniciativa "favorecerá mucho" a otros afectados que "podrán beneficiarse" de ella.

El grupo de científicos ha logrado reconstruir la voz de Fran con apenas 20 minutos de audio en castellano y valenciano, su lengua natal. Con redes neuronales entrenadas para trabajar con corpus limitados, especialmente en valenciano, donde apenas hay recursos, los investigadores han analizado su dinámica vocal, han incorporado modulaciones emocionales y han creado un modelo adaptativo.

El archivo con el que contaba el equipo para trabajar procedía de los mensajes de voz de WhatsApp, pero este era un material "escaso", ya que esta persona perdió la capacidad del habla cuando apenas comenzaba a usarse el sistema de audios en esta aplicación de mensajería.

Por ello, el trabajo ha constituido un "gran reto" para los investigadores, que se han marcado como objetivo ofrecer un lenguaje "lleno de rasgos humanos" y con las "tonalidades propias de la zona de Benaguasil, en lugar de una voz robótica", según ha explicado la institución académica en un comunicado.

MANERA "ÚNICA" DE DECIR LAS COSAS

La UPV ha difundido un vídeo en el que se puede observar a Fran y, sobre todo, escuchar su voz recreada con un sistema de clonación basado en IA, que ha logrado recuperar su timbre, su prosodia y su identidad. En definitiva, su manera "única" de decir las cosas, sustituyendo por su propia voz la tonalidad robótica de una aplicación de comunicación controlada por los ojos.

El paciente ha relatado que hace ocho años le "visitó" la ELA por primera vez y que entonces "no sabía" que llegó "para quedarse" y que "campó a sus anchas" en su vida y en la de su familia. La enfermedad tuvo en él una "progresión brutal" y en "solo dos años" perdió sus capacidades motoras.

Fran ha contado que, "de la noche a la mañana", se encontró "completamente paralizado, alimentado con una sonda" y "sin voz". "Sin esa, mi voz, que te hace ser tú mismo. Solo han quedado intactas las capacidades del intelecto y del espíritu", ha indicado.

Este valenciano, vecino de Benaguasil, ha relatado que junto a sus allegados y "gracias a la tecnología" fue posible descubrir "el sentido de la vida tan buscado": "Ciertamente lo encontramos abriendo las puertas de nuestra casa para intentar, desde nuestras posibilidades, dar voz a tantas personas afectadas por la ELA: enfermos, familias y asociaciones".

Según ha apuntado Fran desde su experiencia, "todas las etapas del proceso" son "verdaderamente abrumadoras", pero "una de las que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva de la voz", que llega a su desaparición "completa" a causa de la traqueotomía que le practicaron.

Así, ha continuado, "una vez aceptada esta etapa", vio "fundamental" para su vida tener una "tecnología de comunicación alternativa, puesta a nuestra disposición por la sanidad publica". Hasta ahora, se ha podido servir de ese lector ocular para expresar sus sentimientos y deseos en relación con la enfermedad, "a pesar de que siempre reproducía" sus palabras con una voz "robótica".

"DEPLORABLE SITUACIÓN DE ABANDONO"

Igualmente, Fran ha resaltado que gracias a estos medios también ha podido denunciar la "deplorable situación de abandono" que, según ha indicado, viven las personas que, como él, están afectadas por esta patología neurodegenerativa.

El valenciano ha mostrado su "alegría inmensa" de haber podido participar en este "fabuloso proyecto" para recuperar su "voz original" a través de IA. "Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz. A pesar de las grandes dificultades que vivimos en este estado tan avanzado de la ELA, me siento superagradecido a los que habéis trabajado para llevar a cabo este proyecto", ha apuntado, para finalmente sentenciar: "Gracias y 'sempre amunt'".

TECNOLOGÍA "APLICADA AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS"

Por su parte, la institución académica ha explicado que el grupo de investigación VertexLit, dirigido por Jordi Linares, ha presentado este proyecto que ejemplifica el "poder transformador" de la IA aplicada al bienestar de las personas.

La iniciativa llegó de la mano del documentalista Alex Badia y a través de la investigadora Gema Piñero, del Instituto iTEAM de la UPV. El científico que se postuló para trabajar en la recuperación de la voz de Fran fue Jordi Linares, miembro de la unidad mixta de investigación de Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Inteligence (ValgrAI) y del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV.

De esta forma, el proyecto desarrollado para Fran Vivó "trasciende lo tecnológico". En este proceso, la familia ha jugado un "papel fundamental" porque ha ayudado en la construcción del habla y ha posibilitado "ajustar la carga emocional, la entonación o la intención del mensaje mediante un editor que respeta la identidad sonora" del paciente. Además, la herramienta es editable, por lo que ellos pueden generar el texto, dado que entienden lo que él quiere decir. Por tanto, la tecnología solo pone la voz y la emoción "sigue siendo suya".

Según ha destacado la UPV, este proyecto "no solo ha permitido a Fran Vivó recuperar su identidad, sino que abre un abanico de posibilidades a los enfermos de ELA, ayudándoles a recuperar quiénes son y tener esperanza en la vida", algo que él también reconoce.

El grupo VertexLit, que ha realizado este proyecto "de manera totalmente altruista", pretende mostrar el "potencial humanizador" de la IA, pues esta puede devolver capacidades perdidas y "dignificar la vida de personas que viven situaciones extremas". "Este proyecto no busca sobresalir por su complejidad técnica, sino por su impacto humano", ha recalcado la institución académica.

CIENCIA PARA "QUIENES MÁS APOYO NECESITAN"

La herramienta se ha presentado en el marco de la II Jornada del VRAIN en la Escuela Politécnica Superior de Alcoi (Alicante). En ella, investigadores de diferentes grupos de este instituto han acercado también los "avances" en IA en campos como la subtitulación automática, la detección y extracción de reseñas de la web, la detección automatizada de microplásticos y la seguridad en las interacciones de entornos virtuales e híbridos.

El director del grupo VertexLit, Jordi Linares, ha afirmado que este trabajo busca "dar visibilidad a las personas afectadas por ELA", una enfermedad que "continúa" siendo "invisible en la conversación social y mediática, a pesar del sufrimiento inmenso que provoca en pacientes y familias", de manera que "esta voz no solo es para Fran", sino "para todos ellos".

En esta línea, de acuerdo con el responsable de VRAIN y director general de ValgrAI de la UPV, Vicent Botti, quien ha inaugurado la jornada donde se ha presentado el proyecto, "no se trata de un experimento ni una demostración", ya que "es una promesa ética". "La ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio de quienes más apoyo necesitan y, del mismo modo que Fran ha vuelto a hablar, miles de voces también lo podrán hacer", ha sentenciado.