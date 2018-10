Los socialistas valencianos despiden a Carmen Alborch: "Ella misma es Patrimonio de la Humanidad"

Publicado 26/10/2018 21:43:10 CET

El homenaje a Alborch supone la despedida de la sede del PSPV en Blanqueries, que se traslada a la Avenida del Oeste

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha utilizado el último acto en su sede de la calle Blanqueries para despedir a la política, profesora y escritora valenciana Carmen Alborch --ministra de Cultura en el gobierno del PSOE entre 1993 y 1996--. "Carmen es patrimonio no solo de los socialistas, también de los valencianos, y ella misma es Patrimonio de la Humanidad", ha resaltado el president de la Generalitat, Ximo Puig.

El acto ha tenido lugar este viernes en la sala Ernest Lluch de la sede del PSPV, donde han estado presentes, además de Puig, la concejala de Desarrollo Económico Sostenible y candidata a la alcaldía de València por parte de los socialistas, Sandra Gómez; el expresidente de la Generalitat, Joan Lerma; el exconseller de Cultura, Ciprià Císcar; el secretario general del PSPV de 2000 a 2007, Joan Ignasi Pla; y el secretario general del PSPV entre 2008 y 2012, Jorge Alarte.

El 'president' ha resaltado que de Alborch se ha dicho "casi todo y casi nada" porque de la exministra se podría hablar "durante días". "Carmen es patrimonio no solo de los socialistas, también de los valencianos, y ella misma es Patrimonio de la Humanidad", ha destacado Puig.

En la misma línea, Puig ha elevado a Alborch a "icono de la modernidad" y le ha agradecido "de parte de miles de hombres" a los que la escritora ayudó a "entender" el feminismo, que era la "bandera" de Alborch.

"No se puede ser demócrata si no se es feminista. No se puede ser socialista si no se es feminista", ha aseverado el 'president', que ha destacado que Alborch forma parte de "esos grandes personajes que nos han hecho crecer a todos", como Ernest Lluch --ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986, asesinado por la banda terrorista ETA en el año 2000-- o María Cambrils.

Asimismo, Puig ha anunciado que el partido realizará un homenaje a Alborch, persona que ha hecho "muy grande" al PSPV, que será "como ella era, abierta" y ha destacado: "Nuestra primera persona es primera persona del plural: nosotras, como diría Carmen".

"SIEMPRE ESTARÁ PRESENTE"

El homenaje ha comenzado con una mesa redonda en la que Gómez, Lerma, Císcar, Pla y Alarte han alabado la figura de Alborch. La candidata socialista a la alcaldía de València ha destacado el acto como uno de "amor", ya que no era una "despedida" porque Alborch "siempre estará presente".

Gómez ha anunciado que el consistorio instará al gobierno para declarar el feminismo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como pidió Alborch en su última aparición pública el 9 d'Octubre. "La sonrisa feminista es mucho más poderosa que el miedo. Ella ahí lo dejó y aquí nosotras debemos recogerlo", ha asegurado.

Por su parte, Císcar ha destacado la "alegría" que Alborch dejó en el mundo: "La alegría de entender que tenemos que seguir luchando por una sociedad mejor e intentar mantener la esperanza"; mientras que Lerma ha aseverado que "lo más importante" de Alborch fue su "capacidad para empoderar a las mujeres a luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres.

Asimismo, Pla ha propuesto que, en la nueva sede del PSPV en la avenida del Oeste "pueda tener una referencia a la figura de Carmen", así como la sede de Blanqueries nombró una sala en homenaje a Ernest Lluch; y Alarte ha destacado que la política era una "excelente persona".

En el acto, al que han acudido cargos del partido, militantes y familiares de Alborch, también ha participado la hermana de la exministra y el diputado Fernando Delgado, que ha leído un poema dedicado a Alborch: "Gracias Carmen, que no nos falte tu ejemplo".