Sole Giménez, Premio Leyenda de los TIIM Awards

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Sole Giménez recibirá el Premio Leyenda de la primera edición de los TIIM Awards. Este galardón es "un homenaje a una figura de larga y consolidada trayectoria que ha sido fundamental para el desarrollo de la relación entre la música y el territorio", señala la organización, que desea "destacar el compromiso de la intérprete con la Comunitat Valenciana y sus habitantes".

Este será uno de los siete galardones que se entregarán en la gala que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de València. El resto de las categorías reconocerán las mejores iniciativas del año en los siguientes apartados: Destino Musical; Destino Musical en la Comunitat Valenciana; Evento Musical; Iniciativa Turística Musical; Innovación en Turismo Musical; y Proyecto Sostenible en Turismo Musical. Las entradas para asistir al evento estarán a disposición del público próximamente.

Sole Giménez nació en París en 1963, pero se trasladó a España con su familia siendo una niña. Se inició en la música en Yecla (Murcia), donde llegó a formar parte de la rondalla del grupo de Coros y Danzas de la localidad. Posteriormente, ya con 18 años, empezó los estudios en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de València.

Fue en esa época cuando se formó el grupo Presuntos Implicados, una de las bandas valencianas más populares de los años 80 y 90 junto a Seguridad Social, Revolver o Los Inhumanos. Precisamente, en 2014, esa misma Facultad entregó a Sole Giménez la Medalla de Sant Carles por "favorecer la promoción y la difusión cultural y artística de la sociedad valenciana". En su caso, además, destacó "su importante y larga trayectoria musical como cantante y compositora".

Porque junto a su hermano Juan Luis Giménez y a Nacho Mañó, el núcleo duro de Presuntos Implicados, la artista se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música española. La formación vendió más de tres millones de copias de sus discos e hizo giras multitudinarias. Pero ya en 2004, Sole firmó por primera vez un álbum con su nombre, Ojalá, con un sonido cercano al pop electrónico. Finalmente, tras la publicación de Postales (2005), el décimo trabajo de Presuntos, la cantante decidió emprender definitivamente su camino en solitario.

Desde ese momento, Sole ha desarrollado su faceta de autora (La felicidad, 2008); ha rendido homenaje a autores latinoamericanos (Dos Gardenias, 2008), españoles (Pequeñas cosas, 2009) o franceses (El cielo de París, 2010); y ha recuperado el legado de mujeres compositoras (los dos volúmenes de Mujeres de Música, 2019 y 2021). En todos estos trabajos ha dado buena cuenta de la riqueza vocal que atesora, capaz de abordar estilos diferentes como el jazz latino, la bossa nova, el swing, el bolero, el son, o la chacarera, entre otros.

Desde diciembre de 2024, Sole Giménez es presidenta de la Academia de la Música de España (Acamus) al recibir el 85% de los votos emitidos por los asociados. Esta entidad tiene como objetivo ser punto de convergencia y encuentro de los profesionales de la música para atender sus necesidades y conseguir que la música sea reconocida como un elemento de primera necesidad en la sociedad civil.