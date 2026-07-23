SOM Festival regresa este fin de semana con Los Morancos, Rock en Familia y Plácido Domingo

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CASTELLÓ 23 Jul. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival regresará este fin de semana con Los Morancos, Rock en Familia y Plácido Domingo. Los primeros conciertos del ciclo reunieron a miles de asistentes en dos veladas protagonizadas por Pablo López y Rosana, que inauguraron la temporada, según ha informado la organización en un comunicado.

El artista malagueño presentó algunos de los grandes éxitos de su carrera en una noche marcada por la cercanía con el público, mientras que Rosana emocionó a los asistentes con la gira conmemorativa del 25 aniversario de Lunas Rotas, repasando las canciones que han convertido este disco en una de las referencias del pop español.

Tras este comienzo, SOM Festival afronta ahora un intenso segundo fin de semana con tres propuestas dirigidas a públicos muy diferentes. El viernes 24 de julio, Los Morancos regresarán a Castellón con su nuevo espectáculo, combinando humor, actualidad y algunos de los personajes más emblemáticos de su trayectoria.

El sábado 25, será el turno de Rock en Familia, una cita pensada para disfrutar de la música en directo entre generaciones, con un recorrido por algunos de los himnos de bandas como Queen, AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden, Extremoduro, Fito & Fitipaldis o Rosendo, acompañado de actividades infantiles para completar una experiencia familiar junto al Mediterráneo.

El broche al fin de semana llegará el domingo 26 de julio con la actuación de Plácido Domingo, una de las figuras más importantes de la historia de la música y uno de los grandes referentes de la lírica internacional. Su presencia en SOM Festival supondrá uno de los acontecimientos culturales más destacados del verano en Castellón, en una velada que reunirá a público llegado de diferentes puntos del país para disfrutar de un repertorio que recorrerá algunas de las obras más emblemáticas de su carrera.

La quinta edición del festival continuará durante las próximas semanas con nuevos artistas nacionales e internacionales, consolidando una propuesta que vuelve a situar a Castellón como "uno de los principales referentes culturales del verano".

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, PortCastelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.