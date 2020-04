¿Son los carteles contra profesionales expuestos al coronavirus un delito de odio? Expertos juristas se pronuncian

Susana Gisbert: "Derrochan una mezquindad tremenda, pero no hay un colectivo vulnerable ni una acción de discriminación"

VALENCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Por favor, no vuelvas"; "Queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda"; "Mientras esto dure, te pido que consideres mudarte". Estas frases son parte de mensajes que han escrito algunos vecinos y colgado en zonas comunes de edificios o incluso en viviendas en los que conviven con profesionales sanitarios, empleados de supermercados o trabajadores expuestos diariamente al Covid-19 y que, según juristas, podrían ser considerados injurias o, incluso, un delito contra la integridad moral, pero no un delito de odio.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press la fiscal Susana Gisbert, coordinadora de la sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación en Valencia, quien ha indicado que actualmente no se está tramitando desde su departamento ninguna diligencia por este tipo de mensajes "nada morales", ha dicho.

La fiscal, que señala que esta consideración es compartida por compañeros de su especialidad en el conjunto del país, ha explicado que estos mensajes son, sin duda, una conducta "reprochable", "mezquina y cobarde", que en algunos casos podría enmarcarse en injurias --si hubiera insultos-- o en delitos contra la integridad moral, pero ha aclarado que no tienen cabida en los denomiandos delitos de odio.

Al respecto, ha recordado que para ser considerado delito de odio, según la legislación, se tiene que tratar de una acción que humille o menosprecie o bien, si es una expresión, dirigirse a un colectivo vulnerable o incitar a la discriminación o al odio. Requisitos que en los carteles que los afectados están haciendo públicos a través de redes sociales y medios de comunicación, no se darían.

"Esos mensajes derrochan una mezquindad tremenda, pero no hay un colectivo vulnerable ni una acción de discriminación hacia ningún grupo colectivo. Tampoco se incita al odio", ha aclarado.

La fiscal también ha advertido de mensajes en redes sociales contra el Gobierno, extranjeros o ciudadanos chinos como consecuencia de la expansión del Covid-19 pero, por el momento, ha descartado que igualmente puedan considerarse un delito de odio.

"Todo eso no son delitos de odio, son insultos a funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, o injurias. Son expresiones que destilan odio pero no pueden enmarcarse en la tipificación de delito de odio. No tienen esa gravedad", ha expuesto.