Estas son las letras que desempatarán en la admisión de alumnado del próximo curso escolar

Foto del sorteo - GVA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las letras QO para el primer apellido y NW para el segundo serán las que desempaten en el proceso de admisión de alumnado para el próximo curso escolar 2026-2027.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha celebrado el sorteo que establece las iniciales para resolver posibles empates.

El acto, desarrollado en la sede de este departamento en Campanar y abierto al público, ha estado presidido de por el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, acompañado por el subdirector general de Centros Docentes, Gustavo Martínez, y por el subdirector general de Planificación Educativa y Centros Privados Concertados, Rafael Fresquet.

Este criterio se aplicará en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial, detalla la administración autonómica en un comunicado.

Tras la aplicación del baremo establecido en la normativa vigente, los empates se resolverán atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en los distintos criterios. Si persiste la igualdad, se procederá a ordenar alfabéticamente las solicitudes a partir de las iniciales resultantes del sorteo. En el caso de alumnado sin segundo apellido, se considerará que este comienza por las letras "AA".

CALENDARIO

En Educación Infantil y Primaria, el plazo de presentación de solicitudes se desarrollará entre el 7 y el 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y las definitivas el 18 de junio. A continuación, se abrirá el periodo de matrícula, que podrá realizarse de forma telemática hasta el 29 de junio y de manera presencial hasta el 2 de julio.

Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, el periodo de solicitud se extenderá del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se darán a conocer el 15 de junio y las definitivas el 2 de julio. A partir de esa fecha se iniciará el proceso de matrícula, que podrá formalizarse de manera telemática hasta el 7 de julio y presencialmente hasta el 8 de julio.

En el caso de Bachillerato, el plazo de presentación de solicitudes será igualmente del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se publicarán el 1 de julio y las definitivas el 9 de julio. Tras ello, se abrirá el periodo de matrícula, previsto hasta el 14 de julio en modalidad telemática y hasta el 15 de julio en modalidad presencial.

Las solicitudes para centros de Educación Especial o unidades específicas en centros ordinarios deberán presentarse de forma presencial entre el 7 y el 18 de mayo. Para el resto de las enseñanzas, el procedimiento se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma Adminova.