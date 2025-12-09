La soprano Angel Blue recorre el lied tardorromántico, el jazz y los espirituales en Les Arts

La soprano Angel Blue - DARIO ACOSTA

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La soprano estadounidense Angel Blue propondrá un recorrido desde el Lied tardorromántico pasando por el jazz, la música la artista regresa al Palau de les Arts Reina Sofía de València, dentro del ciclo Les Arts és Lied, el 14 de diciembre a las 19.00 horas, en la Sala Principal.

Angel Blue, que comenzó su carrera en València como integrante de las primeras promociones del Centre de Perfeccionament de Les Arts y que llegó a cantar Micaëla en Carmen con Zubin Mehta, es actualmente una de las sopranos favoritas de los Big Five, los cinco grandes teatros de ópera del mundo (Nueva York, Milán, Londres, Viena y París).

Quince años después de su última actuación en la Sala Principal, la cantante de Los Ángeles, acompañada al piano por Bryan Wagorn, propone un programa con el que descubrir los atributos que la han situado como una de las principales figuras de la lírica actual: la belleza de su voz, su versatilidad, técnica y sensibilidad.

La soprano dedicará la primera parte de la velada a compositores del repertorio tardorromántico: Gabriel Fauré, Ferenc Liszt y Serguéi Rajmáninov, en la que se incluirá una pequeña antología de Richard Strauss con piezas como Morgen! y Allerseelen.

Tras el descanso, la intérprete californiana se adentrará en sus raíces e identidad musical, con guiños al jazz y el teatro musical con I Wonder What Became of Me, de Harold Arlen, Our Love is Here to Stay de George Gershwin y Youkali de Kurt Weill, al lirismo de las canciones de Lee Hoiby, para concluir con la emoción y expresividad de algunos de los clásicos espirituales afroamericanos.

Les Arts recuerda que las entradas para el recital de Angel Blue se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web oficial de Les Arts.