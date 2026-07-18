Spanish Brass interpretará el himno nacional de España en la final del Mundial

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VALÈNCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El quinteto valenciano de metales Spanish Brass ha sido elegido para interpretar el himno nacional de España en la final del Mundial de fútbol que se celebra este domingo en Nueva York.

Esta actuación supone "un nuevo hito" en la trayectoria de la formación, que fue Premio Nacional de Música en 2020 y es uno de los conjuntos de cámara españoles con mayor proyección internacional, según ha destacado el colectivo musical en un comunicado.

Tras esta cita, Spanish Brass continúa su agenda de verano por distintos escenarios españoles. El 23 de julio actuará en el Festival Internacional de Panticosa, con el programa Essentials; el 25 de julio en El Puig junto a la Unión Musical Santa María del Puig; el 30 de julio en Vila-real; el 5 de agosto presentará 'Top Secret' en el Castillo de Guardamar del Segura; y el 26 de agosto llevará Caminos de España a Maó, dentro del festival Nits de Música als Jardins d'Espanya.

La programación internacional incluye una actuación el 8 de agosto en el festival 'Höri Musiktage', en Alemania, y otra el 5 de septiembre en 'Laino Borgo', Italia, dos nuevas citas que refuerzan la presencia del quinteto en los escenarios europeos.

Además, tras su participación en la final de la Copa del Mundo, Spanish Brass volverá a Estados Unidos en octubre para ofrecer una gira de conciertos y clases magistrales, y en diciembre para participar en 'The Midwest Clinic' de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y a la educación musical.