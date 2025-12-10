La startup valenciana Internxt lanza una IA como "alternativa ética y segura" a herramientas como ChatGPT

Archivo - Economía.- Internxt capta 3,3 millones en una ronda liderada por Prosegur Tech Ventures, Andorra Telecom y Juan Roig - INTERNXT - Archivo

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La startup valenciana Internxt ha anunciado el lanzamiento de Internxt AI, una inteligencia artificial conversacional diseñada como "alternativa ética y segura" a herramientas como ChatGPT.

Esta IA "prioriza la privacidad del usuario, el anonimato total y el cumplimiento estricto de las normativas europeas, ofreciendo una experiencia de IA accesible, soberana y libre de vigilancia masiva", ha destacado la compañía en un comunicado.

Internxt es una empresa tecnológica con sede en València que desarrolla una suite de servicios digitales seguros y privados como alternativa ética a Google y otros gigantes del sector. Sus productos utilizan cifrado de conocimiento cero y están diseñados para proteger los datos de los usuarios desde Europa. Cuenta con casi un millón de usuarios activos y presencia en más de cien países.

Este lanzamiento está alineado con el "intento de posicionar Internxt como"marca líder en proteger al usuario en internet", proporcionándole una suite alternativa a la de los gigantes americanos, ha asegurado la empresa, que cuenta con certificaciones RGPD, ISO 27001, SOC2, ENS, HIIPA y fue galardonada por la Agencia Española de Protección del Dato con el Premio a mejor Startup.

Desarrollada íntegramente en servidores europeos, Internxt AI garantiza que todos los datos de los usuarios permanezcan en territorio europeo, cumpliendo con el RGPD y la futura Ley de IA de la UE.

"A diferencia de competidores estadounidenses, Internxt AI no rastrea, no vende datos ni requiere cuentas vinculadas, permitiendo interacciones completamente anónimas", ha asegurado la startup. Asimismo, no guarda nada de lo que se le comparte con ella.

"IA EUROPEA ACCESIBLE PARA TODOS"

El CEO y fundador de Internxt, Fran Villalba, ha subrayado que esta herramienta "representa el futuro de la IA europea: accesible para todos, pero sin compromisos en privacidad".

"Hemos trabajado duro para poder ofrecer un modelo robusto, europeo, de código libre, y que represente un avance para la sociedad de hoy, con más de veinte mil millones de parámetros que ofrecen respuestas rápidas, independientes, precisas y libres de sesgo. Es hora de que Europa lidere la revolución de la IA con valores éticos en el núcleo", ha agregado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE INTERNXT AI

La empresa ha expuesto que esta nueva herramienta se caracteriza por una "privacidad absoluta" gracias al "cifrado de extremo a extremo en todas las conversaciones" y a que no se almacenan logs ni metadatos". Además, ha garantizado el anonimato a través de un acceso "sin registro, sin cookies ni identificadores de usuario".

También ha incidido en la soberanía europea porque Internxt AI está "hospedada exclusivamente en infraestructura europea, asegurando cumplimiento con regulaciones UE y evitando fugas de datos transfronterizas".

Entre sus características ha destacado la seguridad avanzada con protección contra inyecciones de prompts maliciosos y auditorías independientes para mitigar sesgos. Igualmente, ha resaltado que se ofrece una "interfaz intuitiva en múltiples idiomas, incluyendo español, de forma totalmente gratis".

Respecto a su potencia, ha indicado que esta IA es "capaz de manejar consultas complejas en áreas como programación, redacción creativa, análisis de datos y más, con un rendimiento comparable a modelos líderes pero optimizado para eficiencia energética".

Así, ha asegurado que Internxt AI ofrece "una experiencia 100% privada, anónima y soberana, donde la información del usuario nunca se guarda ni se comparte".

Además, Internxt ha integrado cifrado poscuántico, basado en el algoritmo Kyber 512 aprobado por el NIST, diseñado para resistir futuros ataques de computación cuántica. "No basta con reaccionar, hay que anticiparse", ha señalado su fundador, Fran Villalba Segarra.

La compañía complementa su oferta con una VPN sin rastreos y un antivirus inteligente, y prepara el lanzamiento de Internxt Mail e Internxt Meet, servicios de correo y videollamadas cifradas que competirán con Gmail y Zoom.