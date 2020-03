STEPV y ANPE denuncian a Educación ante Inspección de Trabajo por "mantener los centros abiertos"

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mayoritarios de la de la educación pública valenciana, STEPV y ANPE, han presentado este viernes conjuntamente una denuncia contra la Conselleria de Educación, ante la Inspección de Trabajo, por su "irresponsable" decisión de "mantener los centros educativos abiertos" durante el estado de alarma por el coronavirus.

Estas organizaciones han exigido al Ministerio de Educación que se decrete con "carácter de urgencia el cierre total de los centros educativos en todos los territorios donde todavía se mantienen abiertos", incluida la Comunitat Valenciana, han criticado en un comunicado.

Según han explicado, el Ministerio se remite a las competencias de las comunidades autónomas, una decisión que para los sindicatos "demuestra la descoordinación ante un problema sin precedentes y con un estado de alarma que permitiría unificar criterios en todas las comunidades autónomas".

"Las autoridades sanitarias no paran de repetir, ante el grave desbordamiento que están sufriendo todo los servicios sanitarios, que se evite cualquier desplazamiento que no sea esencial. Resulta imperativo, ante la gravedad de la situación en que nos encontramos inmersos, que ningún docente ni equipo directivo acuda en los centros educativos para evitar cualquier contagio y no contribuir con la expansión de virus", han reivindicado.

Las organizaciones sindicales han remarcado que las tareas que tienen que realizar los docentes en los centros "las pueden realizar perfectamente en sus domicilios".

En este sentido, han defendido que los centros educativos "solo se tendrían que abrir en caso de que se requiera por las autoridades competentes la apertura por necesidades ante la sobrecarga de los centros sanitarios o cualquier otra circunstancia que se determine".

"Estamos pensando en el bien no solo de los docentes, sino en el conjunto de la ciudadanía, puesto que cada desplazamiento implica multiplicar exponencialmente el riesgo de contagio e impide poner freno a esta grave crisis sanitaria, social y económica", han concluido STEPV y ANPE.