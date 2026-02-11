STEPV, CSIF, CCOO y UGT creen "una broma la propuesta de negociación de Educación por no concretar fechas

Piden reunirse con Ortí e instan a iniciar las conversaciones de incrementos salarial con el 3 de marzo como "fecha tope"

Conselleria defiende que el calendario es una prueba de "diálogo constructivo" para "mejorar laborales del profesorado"

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT --convocantes de la huelga educativa del 11 de diciembre-- han calificado de "broma" la propuesta de calendario de negociación de las condiciones laborales realizada por la Conselleria de Educación.

Este martes, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, presidió la reunión de la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación y se comprometió a incluir en el calendario de negociación "el 100%" de las reivindicaciones del sector sobre las que tiene competencia la Conselleria.

De esta forma, la administración "da cumplimiento a la política de mano tendida impulsada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, con el fin de consensuar un calendario de negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado", destacaba el departamento de Campanar.

Sin embargo, tras ver el documento, estos cuatro sindicatos lamentan, en un comunicado conjunto, que la Conselleria "se ha limitado a incorporar en el mes de marzo la anotación 'inicio de la negociación para la mejora de las condiciones laborales del profesorado", pero "sin fecha concreta ni sin saber qué temas son los que se negociarán".

Las organizaciones inciden en que esta propuesta es "una broma que ni el comité de huelga ni el profesorado movilizado durante estos últimos meses para conseguir mejoras salariales y laborales están dispuestos a aceptar".

En este sentido, recuerdan que trasladaron "una propuesta concreta de fechas para negociar en un mes los temas de la plataforma, entre ellos el incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano".

Por ello, los cuatro sindicatos han solicitado una "reunión urgente" con la consellera Carmen Ortí para que se inicien "de forma inmediata las negociaciones, empezando por los incrementos salariales y se especifiquen los temas". Como fecha tope para empezar esta negociación, los sindicatos aceptarían el 3 de marzo, avanzan.

NUEVAS MOVILIZACIONES

Por otro lado, el comité de huelga advierte que "no renuncia a la convocatoria de nuevas movilizaciones, sin descartar la convocatoria de jornadas de huelga", y anima en los centros que todavía no lo han hecho a firmar el manifiesto unitario reclamando mejoras para presentarlo a la Conselleria.

STEPV, CSIF, CCOO y UGT coinciden en señalar que han tenido "mucha paciencia durante todo este curso". "Pero la paciencia se acaba y son necesarias negociaciones claras y con un calendario concreto y no inconcreciones que lo único que pretenden es dilatar en el tiempo el inicio de las negociaciones", concluyen.

Por su parte, fuentes de la Conselleria ha manifestado que el calendario es "la prueba del diálogo constructivo" de este departamento del gobierno autonómico para "mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado".

De hecho, subrayan, "en marzo ya está prevista la constitución de la primera mesa de diálogo en coordinación con las direcciones generales y los sindicatos para tratar las reivindicaciones".