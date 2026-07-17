STEPV destaca las "quejas" por la falta de instrucciones para emplear los fondos destinados a climatización de centros

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) advierten que los centros educativos han recibido el ingreso para realizar actuaciones de climatización "sin ninguna instrucción".

La Generalitat ha transferido 16 millones de euros "para acometer la climatización urgente de 1.616 centros educativos de la Comunitat Valenciana, lo que va a permitir que los colegios dispongan de recursos necesarios para actuar antes del comienzo del próximo curso escolar".

El sindicato afirma, en un comunicado, que ha recibido "quejas de equipos directivos" por la "falta de indicaciones para dedicar ese dinero, así como de la insuficiencia del presupuesto". También "desconocen los criterios para determinar qué centros reciben unas cantidades y qué otras".

STEPV señala que, por ejemplo, "no se sabe si se pueden destinar a cambiar ventanas que permiten una mejor climatización" o que hay centros muy antiguos donde las direcciones desconocen si la red eléctrica resistirá. "Y todo esto a pocos días de iniciar el mes de vacaciones de agosto", apuntan.

En la misma línea censuran que "los centros tienen que comprar no se sabe muy bien qué materiales y, en caso de que se tengan que instalar por profesionales, justamente ahora es cuando más demanda hay de estos servicios por las olas de calor que está sufriendo" el territorio.

Para STEPV, esta medida anunciada por el presidente Pérez Llorca "es más una campaña de publicidad, totalmente improvisada, por eso no hay instrucciones, que una campaña real y efectiva", lo que a su juicio, "responde a querer aparentar que el gobierno está haciendo algo después de la histórica huelga indefinida del pasado mes de mayo-junio".