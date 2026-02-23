STEPV estudia medidas para evitar que el currículum de Valenciano en Bachillerato "elimine" autores catalanes y baleares

Archivo - Un profesor y alumnos en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) avanza que estudiará acciones para "evitar la publicación" del nuevo currículum de Bachillerato tal y como propone la Conselleria de Educación, ya que "confirma la eliminación de autores no valencianos" en la materia de lengua y literatura valenciana.

Este martes, 24 de febrero, se abordará en la Mesa Sectorial de Educación la modificación del decreto de currículum de Bachillerato y STEPV, tras comparar el borrador presentado por la administración con el currículum vigente de 2022, critica que la Conselleria pretende que, a partir de ahora, "solo se pueda estudiar autores y autoras valencianos". "Y no solo esto", precisa el sindicato, sino que la dialectología "se limita también" a la propia de la Comunitat Valenciana.

El borrador que mañana se llevará a la mesa de negociación elimina las referencias a la "literatura catalana" que aparecían en el documento de 2022 y contempla lecturas "de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos" en distintas épocas y movimientos.

STEPV insta a "obviar" el nuevo decreto de currículum y anima el profesorado de Valenciano a "acudir en masa" a la manifestación del 28 de febrero y a la huelga educativa que hay convocada el 31 de marzo.

Para esta organización sindical, "esta propuesta es una más en la ofensiva contra el valenciano que el gobierno del PP está llevando a cabo bajo el dictado de Vox", puesto que los 'populares', dicen, "nunca se había atrevido a desarrollar una estrategia tan fuerte para atacar, conflictivizar y arrinconar el valenciano, no solo en el sistema educativo, sino en el conjunto de la sociedad valenciana".

ASAMBLEA DE PROFESORADO

STEPV ha convocado para este próximo miércoles una asamblea de profesorado de Valenciano para "tratar las acciones a llevar a cabo con el fin de evitar que se publique el acuerdo en estos términos".

"No tienen ningún sentido las limitaciones que plantea la Conselleria de Educación sobre el currículum de Valenciano, puesto que es imposible entender la literatura en valenciano desde la Edad Media hasta la actualidad sin su contexto lingüístico y cultural, que incluye los autores y autoras catalanes y baleares, es decir, los territorios de habla catalana", argumentan desde STEPV.

Del mismo modo, continúa, "no se puede entender el actual sistema lingüístico valenciano sin conocer a Ramon Llull (Islas Baleares), ni se puede entender Ausiàs March sin explicar y conocer a los trovadores catalanas, ni Vicent Andrés Estellés sin conocer a Joan Salvat-Papasseit (Cataluña)".

Además, en el plano lingüístico, no explicar que las hablas de la localidad castellonense de Vinaròs y de la catalana de Alcanar es lo mismo es "una aberración académica, por poner solo un ejemplo".

En cambio, hace notar el sindicato docente, el currículum de Castellano fomenta el estudio de autores y autoras en esta lengua de países latinoamericanos, "cosa perfectamente normal y obvia, a pesar de los miles de kilómetros de distancia que hay entre el Estado español y estos países".