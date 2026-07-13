STEPV propone una estrategia de movilización "progresiva" con manifestación el 12 de septiembre y protestas cada día 11

Archivo - Imagen de una manifestación de docentes en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de STEPV propone un calendario de movilizaciones de cara al próximo curso escolar basado en una "estrategia progresiva, territorializada y sostenida, combinando movilización, denuncia pública, pedagogía con familias y presión institucional". Entre las iniciativas que se estudian, figuran una manifestación en las tres capitales de provincia el sábado 12 de septiembre y llevar a cabo el 11 de cada mes (o días próximos) concentraciones, manifestaciones o paro si así se acordara.

El organismo se ha reunido en Polinyà del Xúquer para tratar los balances de cada sector del curso 2025-26 y las propuestas de movilización para dar continuidad a la huelga indefinida y protesats desarrolladas en el curso 2025-26.

Respecto a las propuestas futuras de movilización en enseñanza pública no universitaria, STEPV recuerda, en un comunicado, que convocó asambleas intercomarcales para tratar y recoger propuestas de continuidad de las movilizaciones, tanto durante el verano como partir del mes de septiembre.

Estas propuestas, ya publicadas en la web del sindicato, se han complementado con otras nuevas, fruto de las asambleas comarcales preparatorias del Consell Nacional.

Del análisis conjunto de las asambleas intercomarcales se desprende que la línea "más compartida es una estrategia progresiva, territorialitzada y sostenida, combinando movilización, denuncia pública, pedagogía con familias y presión institucional".

Así, apuestan por "acciones progresivas y escalonadas a partir de septiembre, refuerzo de las asambleas de centro, necesidad de pedagogía sindical y explicación de la hoja de ruta, implicar las familias mediante información centro en centro, denunciar públicamente las carencias de cada centro y cumplir estrictamente del horario", enumeran.

Igualmente, esta hoja de ruta prevé "territorialitzar las movilizaciones por comarcas, intercomarcales y capitales, buscar alianzas con otros sectores, territorios y movimientos educativos, incrementar la presión institucional, política y administrativa, poner en valor de la tarea docente y reivindicar la importancia del valenciano en el contexto de las PAU".

Entre las citas específicas, el 1 de septiembre STEPV prevé organizar una bienvenida al profesorado que se incorpora por primera vez en el centro, con carteles de bienvenida, información sobre las movilizaciones y los objetivos, así como invitaciones a participar en la asamblea del centro.

Ya para el 9 de septiembre, preparan una bienvenida al alumnado y a las familias el primer día de clase, con carteles e información sobre la movilización y sus objetivos.

El sábado 12 se convocará una manifestación y el de 11 de cada mes (o días próximos) habrá concentraciones, manifestaciones o jornada de huelga si así se acuerda.

"CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL HORARIO SEMANAL"

STEPV impulsará el "cumplimiento estricto del horario semanal" con "bombardeo de quejas al correo de Conselleria, seguimiento de la normativa y denuncia de resoluciones, órdenes y licitaciones, si es el caso".

Otras acciones sugeridas no acoger alumnado en prácticas de universidades privadas, uso de las notas y memorias de fin de curso para introducir comentarios, acciones vinculadas al Consejo Escolar Municipal y denuncias públicas, aprovechamiento de fiestas locales para "visibilizar el conflicto", iniciativas durante la Vuelta Ciclista, rutas senderistas, seguir el modelo de Cataluña con huelgas por comarcas o intercomarcales, participación en los actos públicos del gobierno, 'bicicletades'.

STEPV remarca que continuará ofreciendo a cualquier centro educativo los recursos del sindicato para "dinamizar asambleariamente el centro de trabajo, en coordinación con las asambleas de localidad, sectoriales y comarcales".

El Consell Nacional considera que "el protagonismo, como en todo proceso asambleario horizontal, participativo y fruto del trabajo colectivo, tiene que recaer en el profesorado organizado, porque las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza son el eje central de cualquier lucha y, como hay que esperar en un sindicato de clase, también de cualquier negociación y de decisión sobre esta", concluyen.