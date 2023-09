STEPV recurre la modificación de horarios de ESO y pide a Rovira que retire las "acusaciones de adoctrinamiento"

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha presentado una recurso contra la resolución por la cual se modifican los horarios de Secundaria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 31 de agosto, "que modifica las condiciones laborales del profesorado sin la prescriptiva Mesa Sectorial".

Así lo ha adelantado el sindicato, que asegura, en un comunicado, que le consta que "hay centros que han recibido órdenes de inspección para incrementar el horario lectivo del profesorado para poder aplicar la mencionada resolución, por lo cual habrá docentes que superarán las 18 horas lectivas establecidas por la normativa".

Este hecho, advierten, "atenta gravemente contra sus condiciones laborales, contradiciendo la propia resolución que impide este incremento horario", por lo que STEPV trasladará esta circunstancia a la Conselleria para que "impida que se lleve a cabo esta modificación horaria mientras no se pronuncian los tribunales sobre el recurso".

STEPV ha convocado una asamblea para analizar el inicio de curso y emprender movilizaciones por parte del profesorado en protesta por "las nefastas" adjudicaciones de inicio de curso y las de este mismo jueves, la resolución por la que se modifican los horarios de secundaria ya elaborados en julio y las declaraciones del conseller de Educación, José Antonio Rovira, que "apuntan a un recorte de las plantillas docentes, a una reducción del valenciano como lengua vehicular y que acusa el profesorado de adoctrinar y manipular el alumnado para llevarlo a supuestas manifestaciones".

"Esta última afirmación, realizada en la rueda de prensa de ayer sobre el inicio del curso, es muy grave y requiere de una rectificación inmediata del conseller Rovira", considera la organización sindical.

"CONTINÚAN LOS ERRORES EN LAS ADJUDICACIONES"

Además, STEPV denuncia que "continúan los errores en las adjudicaciones". Este jueves se adjudicaron más de 2.000 plazas al profesorado interino, en las primeras adjudicaciones después de las del mes de agosto y, "nuevamente, se han detectado errores, que se suman a las del mes de agosto, en las adjudicaciones más desastrosas de la historia reciente".

En este caso, el sindicato ha recibido "numerosas quejas porque el programa informático no ha respetado la orden de participantes y ha adjudicado plazas a personas que están muchos puestos por detrás de las que las habían solicitado en primer lugar".

También se han adjudicado puestos de trabajo a personas que no lo habían solicitado y que aparecen como adjudicación voluntaria y no como forzosa. Solo se puede adjudicar una plaza que no se había solicitado de manera forzosa, pero nunca voluntaria, precisamente porque la persona no lo ha pedido. También han desaparecido personas de los listados y, por lo tanto, no han sido adjudicadas, enumera STEPV.

Representantes del sindicato se ha personado en Conselleria para trasladar las incidencias y la respuesta de la administración

--siempre según STEPV-- es que se inste a las personas afectadas que comuniquen la incidencia para poder dar una respuesta.

Aun así, el sindicato considera que "si el volumen de personas mal adjudicadas es un aspecto generalizado, como parece ser, habrá que repetir la adjudicación". Igualmente, ha pedido que se publiquen los listados de personas participantes de las adjudicaciones de inicio de curso para que las personas puedan comprobar que ya están ordenados, puesto que los últimos listados publicados contenían fallos, una propuesta que la Conselleria "ha visto con buenos ojos", afirman.

También se le ha trasladado la problemática de los centros incompletos, que todavía no disponen de toda la plantilla necesaria. La Conselleria ha contestado que están revisando los puestos de trabajo para dotarlos próximamente de la plantilla completa mediante el PAM.