Suárez afirma que se enteró del primer fallecido en la dana por Basset y no recuerda que Pradas dijera nada antes

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha afirmado que se enteró de la primera persona fallecida como consecuencia de la dana por el exjefe de Bomberos José Miguel Basset y no por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien envió un mensaje al jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat sobre las 16 horas en el que le alertaba de que le habían informado de un fallecido.

Suárez ha acudido este miércoles a los juzgados de Catarroja para concluir su declaración en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2029, que ha dejado 230 víctimas mortales. Se ha presentado en el órgano judicial sobre las 9 horas, después de que el pasado 4 de diciembre no diera tiempo a concluir su testifical, tras más de ocho horas de duración, y se fijara una nueva fecha --este miércoles-- para terminarla.

En la primera ocasión, Suárez afirmó que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas pero no le respaldaron.

La declaración de Suárez era muy esperada puesto que se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre --día de la riada-- a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.

Precisamente Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, son las dos personas sobre las que diferentes dirigente políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana.

En su testimonio de este miércoles, el testigo ha manifestado que fue Basset quien le dijo que había el primer fallecido el día de la riada y no recuerda que antes Pradas dijera nada, a pesar de su mensaje a Cuenca.

Así mismo, sobre la redacción y el envío del Es Alert a la población a las 20.11 horas --cuando ya había numerosas víctimas mortales--, el testigo ha indicado que hubo debates que "se alargaron en el tiempo".