El subdirector de Emergencias llega a los juzgados de Catarroja para declarar por la dana

Suárez, a su llegada a los juzgados de Catarroja - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha llegado a los juzgados de Catarroja (Valencia) para declarar, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales.

Suárez se ha presentado en el órgano judicial a las 9 horas --estaba citado a las 9.30 horas-- y ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta.

La declaración de Suárez es muy esperada puesto que se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre --día de la riada-- a su puesto tras unos días de unas vacaciones.

Además, el testigo acompañó a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.

Precisamente Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, son las dos personas sobre las que diferentes dirigente políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana.