Suben los termómetros hasta 24 grados en un miércoles con intervalos nubosos y brumas en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este miércoles una subida de las temperaturas, de manera más ligera en las máximas, intervalos nubosos y brumas, con picos de hasta 24 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para esta jornada no se prevén fenómenos significativos y continuarán las temperaturas en ascenso.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 24 y 11 grados en Castelló de la Plana, 22 y 14 grados en Alicante y 22 y 12 en València.

En general, habrá intervalos nubosos por la mañana, con tendencia a cielo poco nuboso, así como probables estratos bajos y brumas en zonas del litoral norte y central por la mañana. El viento soplará flojo de dirección variable, hacia componente este por la tarde.

Para este miércoles, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, señala el 112.

Durante este jueves 9 tampoco se esperan fenómenos significativos y continuará el cielo poco nuboso, las temperaturas en ascenso hasta 26 grados y el viento flojo.