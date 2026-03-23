Un alcance en la A-7, en Bétera, complica la circulación: hasta dos kilómetros de retenciones

Accidente en la A-7, en Bétera
Accidente en la A-7, en Bétera - DGT
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 8:48
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VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un alcance registrado esta mañana en la A-7, a la altura de la localidad valenciana de Bétera, complica la circulación, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, el alcance ha tenido lugar en la A-7, en Bétera, sentido Castellón, en el punto kilométrico 317.

Como consecuencia, se ha tenido que cortar el carril derecho de la carretera y se han generado hasta dos kilómetros de retenciones, han indicado las mismas fuentes.

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