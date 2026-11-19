Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, abraza a padre Guillem Agulló, del mismo nombre, en el acto de entrega del Premio Guillem Agulló, en el Auditorio del Palau de la Generalitat, a 21 de junio de 2024, en Barcelona, Cata - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 21 de octubre al asesino confeso del joven antifascista Guillem Agulló por presuntamente agredir a varios periodistas.

Según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el arresto se produjo después de que el hombre, condenado por acabar con la vida de Agulló en 1993, atacara supuestamente a un equipo de trabajadores del programa Equipo de Investigación, de la cadena La Sexta, mientras preparaban un reportaje sobre aquel crimen.

Cabe recordar que esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado el reconocimiento de Guillem Agulló como víctima del terrorismo, más de tres décadas después de su asesinato.

Guillem Agulló murió apuñalado en abril de 1993 en la localidad castellonense de Montanejos tras ser atacado por un grupo neonazi.

Por estos hechos, el autor confeso de la puñalada mortal, Pedro Cuevas, fue condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a 14 años de prisión por un delito de homicidio, de los cuales cumplió cuatro años en la cárcel antes de obtener el tercer grado penitenciario.