Rescatados una mujer y su hijo de 8 años perdidos en Serra Gelada, en Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y su hijo de 8 años han sido rescatados por los Bomberos tras perderse mientras paseaban por la Serra Gelada, en Benidorm.

Según ha detallado el Consorcio Provincial Bomberos Alicante, la mujer se había perdido en una zona de montaña sin acceso para vehículos y ambos empezaban a sentir frío con el temor de que se hiciera de noche.

Tras recibir la alerta a las 18.00 horas, se ha movilizado rápidamente al Grupo de Rescate y un helicóptero MV9R, que han logrado localizar a la mujer y a su hijo.

Debido a la hora tardía, a la que el helicóptero tiene limitada su operatividad, los dos han sido trasladados al parque de San Vicente.