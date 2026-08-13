Trasladado al hospital un niño con traumatismo craneoencefálico tras caer de una tribuna en Castalla

Archivo - Una ambulancia durante un simulacro de emergencia por ataque terrorista, en el Puerto de Valencia, a 5 de julio de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño ha sido trasladado este jueves al hospital Doctor Balmis de Alicante tras sufrir un traumatismo craneoencefálico tras caer desde una tribuna en la calle Hornos del municipio de Castalla.

El aviso se ha recibido a las 18.32 horas y se ha movilizado una ambulancia con soporte vital básico y un helicóptero que ha transportado al niño hasta el centro hospitalario, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias.