Sueca convoca una concentración para recordar al menor fallecido presuntamente a manos del padre de su amigo

Imagen de la zona de Sueca (Valencia) en la que se ha producido la muerte del menor de 13 años. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sueca ha convocado para este domingo por la tarde, a las 19.00 horas, una concentración ante la casa consistorial en memoria del menor de 13 años que falleció este sábado por la tarde en la localidad, presuntamente a manos del padre de un amigo suyo.

Así lo ha anunciado el alcalde de esta población, Julián Sáez, en declaraciones a los medios de comunicación. El primer edil ha indicado que "Sueca está consternada" y "conmocionada" por este suceso. "Y no encontramos las palabras para explicar qué es lo que ha pasado", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "no hay derecho a que un niño de 13 años se vaya como se ha ido, con toda una vida por delante".

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado además dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados para este domingo en la localidad, como una actividad relacionada con el Día del Árbol prevista para este domingo por la mañana y una obra de teatro programada para esta tarde. Además, se han suspendido actos previstos por clubs deportivos del municipio.

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca donde confesó haber matado al este menor. Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se produjeron en la casa de este hombre, que ha quedado detenido. Su hijo y la víctima estaban en el domicilio jugando a videojuegos, según han indicado fuentes de la investigación. El menor fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas y las circunstancias de este suceso.

El alcalde de Sueca ha añadido que el Ayuntamiento está "junto a las familias" y ha detallado que representantes del consistorio han ido a visitar "el domicilio de los padres" del menor fallecido.

"Es un drama y es muy duro. Por ello, hemos puesto todos nuestros recursos municipales a servicio de las familias, que cuentan con el equipo de Servicios Sociales de psicólogos, el gabinete psicopedagógico municipal, el grupo arco de la Policía Local y todos los recursos municipales", ha comentado. "Al servicio de quien más los necesita en estos momentos", ha remarcado el primer edil.

"RESPETO Y RESPONSABILIDAD"

Ante lo sucedido, Julián Sáez ha pedido "respeto y responsabilidad a la ciudadanía" y así que se deje que "los profesionales prosigan sus investigaciones". Ha resaltado que son estos "los que tienen que esclarecer los hechos". "La ciudadanía, lo que tenemos que hacer es apoyar a las familias", ha expuesto el alcalde.

"Una vez más, Sueca vuelve a estar en los informativos nacionales por una desgracia con un chaval menor de edad como víctima", ha lamentado el responsable municipal.

Del suceso, ha comentado que lo que consta hasta el momento "es que el detenido se personó en las dependencias de la Guardia Civil este sábado y confesó que él mismo había sido el artífice de la muerte del menor, que se estaba jugando en su casa con su hijo a videojuegos".

Asimismo, Sáez ha apuntado que "en el transcurso de ir al cuartel" este hombre llevó a su hijo "a casa de sus abuelos". "Pero desconocemos dónde está. Todo eso está dentro de la investigación", ha afirmado el alcalde. Al hilo, ha agregado que se va a dejar "que los profesionales hagan su trabajo y que sean ellos lo que investiguen lo sucedido", además de indicar que "no van a alimentar rumores para no causar más dolor a las familias".

"COMPAÑEROS DEL COLEGIO"

Julián Sáez ha afirmado que las dos son "familias de Sueca" y ha detallado que "los niños implicados en el suceso eran compañeros del colegio", además de precisar que "el fallecido jugaba al fútbol en el equipo del pueblo".