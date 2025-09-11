Sueca reúne por primera vez a cocineros de los cinco continentes en su Concurs Internacional de Paella Valenciana

Archivo - Imagen de archivo del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca - AYUNTAMIENTO DE SUECA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Sueca reunirá por primera vez a profesionales de los cinco continentes en su Concurs Internacional de Paella Valenciana, ya que en esta ocasión hay un participante africano. De esta forma, la 64 edición de este evento tendrá representantes de 14 países.

El certamen gastronómico "más antiguo" de España situará a Sueca como "epicentro mundial" de la tradición y la excelencia culinaria alrededor de la paella el próximo domingo 14 de septiembre en el paseo de la Estación, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Concursantes de 14 países, dos más que en la edición anterior, mostrarán sus mejores dotes para conseguir el preciado título de 'mejor paella del mundo', siguiendo la receta tradicional del certamen suecano decano.

La Concejalía responsable del Concurs se encuentra ultimando todos los detalles para que el domingo participantes y asistentes puedan disfrutar de un día de fiesta y reconocimiento a la paella valenciana.

La concejal responsable del Concurs, Teresa Ribes, ha señalado que, este año, el Concurs "se ha visto también afectado por la delicada situación económica del Ayuntamiento". "A pesar de todo, y especialmente gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores y colaboradores, nuestro certamen no perderá ni un ápice del reconocimiento que se ha ganado a pulso después de tantas décadas mostrando al mundo entero la importancia y el respeto que se le tiene a la paella valenciana. Nuestro deber como Ayuntamiento es preservar ese legado tan preciado", ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha mostrado su "satisfacción por el grandísimo interés que, un año más, ha despertado el Concurs, y su agradecimiento a los y las profesionales de tantos países que mostrarán su excelencia gastronómica y, sobre todo, su amor y respeto a la paella valenciana".

"Nuestro certamen, auténtico referente gastronómico, volverá a situar a Sueca como capital mundial de la paella. Quiero agradecer el trabajo que han realizado tantas personas, así como el apoyo fundamental de los patrocinadores y de los medios de comunicación para que este acontecimiento vuelva a ser todo un éxito. El Ayuntamiento de Sueca, pese a las dificultades económicas actuales, siempre estará ahí para proteger y defender el prestigio de su Concurs", ha sostenido el primer edil.

Por su lado, el director del Concurs, Tony Landete, ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible una nueva edición, especialmente a los patrocinadores. "Estamos ante una edición muy especial, la más internacional, ya que por primera vez contaremos con representantes de los cinco continentes", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que en esta edición hemos celebrado la primera semifinal nacional, en Guadalajara, cuyos responsables "ya están pensando en la del próximo año"; y la segunda semifinal autonómica, en Castelló. "A ellas, hay que sumar las internacionales en Osaka y México. Todo un éxito", ha subrayado.

Además, ha agradecido la "imprescindible colaboración" de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y de la Diputación de Valencia.

En cuanto a los galardones, junto a los preciados primer, segundo y tercer premio a la mejor paella de la 64 edición, se entregarán también distintivos a la mejor paella cocinada por un restaurante local, un restaurante autonómico, un restaurante nacional y un restaurante internacional.

PARTICIPANTES NACIONALES

Este año, por primera vez, el certamen ha contado con una semifinal nacional, que acogió la ciudad de Guadalajara el pasado 25 de mayo. Tras la deliberación del jurado, los diez restaurantes que consiguieron su pase y que estarán en Sueca el próximo domingo serán: Tira Do Playa, A Coruña; Arrocería El Buen Yantar, Poblete (Ciudad Real); Restaurante Dama Juana (Guadalajara), La Vermutería 33 (Guadalajara), Restaurante Dixtinto (Jaén); Paella Power (Madrid); Restaurante Trocadero, Benalmádena (Málaga); Los Reyes (Málaga); Morralla Restaurante, Palma de Mallorca (Islas Baleares); y Pirita Restaurante, La Unión (Murcia).

Por su parte, los doce restaurantes de la Comunitat Valenciana que consiguieron su plaza en la semifinal autonómica celebrada en el Grao de Castelló, el pasado 14 de julio, son Rice Restaurant, Finestrat (Alicante); La Arrocería de la Mejillonera, Benidorm (Alicante); Restaurante Paco Baile, Santa Pola (Alicante); Restaurante Asador La Carmela, Casinos (Valencia); Restaurante Casa Picanterra, Cullera (Valencia); Llar del Pescador, El Palmar (Valencia); Restaurante Tabick Arrossos i Brases, Llombai (Valencia); Restaurante Los Abetos, Torrent (Valencia); Restaurante Casa Macario, Tavernes de la Valldigna (Valencia); Arrocería Binhui Food (Valencia); Vernetta Restaurante (Valencia); y La Llarga (Valencia).

En cuanto a la representación local, la final contará con la participación del Restaurante Galiana (Les Palmeres), Restaurante Jardins Blau Mar (Mareny Blau) y El Rebost Restaurant (Sueca).

PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Por lo que respecta a la participación internacional, este año el certamen ha celebrado dos semifinales en las ciudades de Huamantla (México) y Osaka (Japón). Junto a los ganadores de ambas --Lenin Ruelas Cocina, de Aguascalientes, y Spanish Bar & Cafe Neutral, de Takatsuki-- participarán también en la gran final Carlito's Paella, Adelaide (Australia); O Paellas Socarrat, Talagante (Chile).

También participarán Sabor Amar Paellas, Quito (Ecuador); Socarrat Paella Bar, New York (Estados Unidos); Land Of Saffron, Virginia (Estados Unidos); The Paella Concept, California (Estados Unidos); Paella del Sol Arrocería, Saint Jean de Luz (Francia); Paella in the Pod, Londres (Inglaterra); Don Canizales Paellas, Dublín (Irlanda); El Paellero Loco, Galliate (Italia); Amers catering, Tánger (Marruecos); Flipa, Lima (Perú); La Terraza Restaurante & Tapas, Hradec Králové (República Checa).

Los 40 participantes serán valorados por un jurado "de reconocido prestigio profesional" con una larga trayectoria en el mundo de la gastronomía desde diferentes áreas, acompañados por un notario que dará fe de su decisión.

HOMENAJE POR LA DANA

Por lo que respecta al tradicional reconocimiento como Paellero de Honor, este año la organización ha querido rendir un homenaje a todas las personas afectadas por la dana, especialmente, al sector hostelero.

En cuanto a la paella decorativa, que todos los años se puede contemplar en el hall de la sala donde se entregan los premios, obra de Teresa Roig, este año se ha dedicadp al centenario del nacimiento de un suecano "ejemplar y muy querido en su tierra", como fue el futbolista Antonio Puchades Casanova, de quien se está conmemorando a lo largo de 2025 el 'Año Puchades'.