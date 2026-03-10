Sueltan dos tortugas bobas en la playa Punta del Raset de Dénia (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La playa Punta del Raset del municipio alicantino de Dénia ha acogido este martes la suelta de dos ejemplares de tortuga boba ('Caretta caretta') procedentes del Arca del Mar del Oceanogràfic de València, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Todo ello, en un día en el que el alcalde Vicent Grimalt y la directora ejecutiva de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, Madeleine Vargas, han firmado la 'Alianza Tortuga'. Se trata de "un acuerdo de cooperación institucional para la protección de las tortugas marinas" que llegan a las costas dianenses "como consecuencia del cambio climático".

"Una alianza entre dos lugares y dos mares, el Mediterráneo y el Caribe, que comparten una misma responsabilidad: proteger la vida", ha subrayado la concejala de Transición Ecológica de Dénia, Sandra Gertrúdix.

Desde verano de 2023 llegan a Dénia ejemplares de tortuga boba para anidar en sus playas. Este punto de la provincia de Alicante se ha convertido "en uno de los municipios españoles con más anidaciones registradas", según el Ayuntamiento.

El parque nacional de Tortuguero, en Costa Rica, está considerado un "santuario" de anidación de tortugas, con unos 430.000 ejemplares anuales contabilizados, mayoritariamente tortugas verdes. Gertrúdix ha resaltado que la 'Alianza Tortuga' conecta Dénia con este "referente mundial".

De esta manera, según el consistorio, a partir de ahora Dénia y Tortuguero "se unen en los objetivos de conservación ambiental, gestión sostenible de espacios naturales y también la promoción del turismo responsable y regenerativo".

"PROTEGER EL MAR ES NUESTRO FUTURO"

Concretamente, los aliados se proponen "promover el intercambio sistemático de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la gestión de espacios naturales de alto valor ecológico, colaborar en el diseño e implementación de modelos de turismo que minimicen el impacto ambiental en estos ecosistemas y explorar la aplicación de la tecnología para la obtención de datos científicos rigurosos en los que basar la toma de decisiones".

En este sentido, según han coincidido en señalar Gertrúdix y la directora de Parques Nacionales de Costa Rica, esto supone la reafirmación de "una convicción profunda". "Proteger el mar es proteger nuestro futuro", han resaltado.

Las "expectativas que tiene puestas Dénia" en esta 'Alianza Tortuga' son "elevadas", según ha señalado el alcalde, quien espera que esta colaboración "suponga un antes y un después en la gestión de las anidaciones en las playas de Dénia". "Nos ayudará a implicar a toda la ciudadanía en el cuidado y el respeto de un ecosistema natural tan rico", ha abundado.

Junto al Ayuntamiento de Dénia y la Fundación Parques Nacionales de Costa Rica, la "tercera pata" en la que se sustenta la 'Alianza Tortuga' es la empresa de ingeniería medioambiental y tecnológica The NeverRest Project, que dirige Frederic Kauffmann, y que "aporta a la iniciativa metodología, datos e innovación", como drones térmicos. Participan y ofrecen su colaboración Eucrante, el Pòsit de Dénia, Marina el Portet, Baleària, Fundación Oceanogràfic y MR Hotels, indica el consistorio.

Tras la firma de los documentos, se ha llevado a cabo el acto simbólico de "fusión de arenas", venidas de la playa Punta del Raset de Dénia y del parque de Tortuguero en Costa Rica y se ha llevado a cabo la suelta de las dos tortugas bobas procedentes del Arca del Mar del Oceanogràfic de València.