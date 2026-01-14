Sueltan a la tortuga Quelone en la playa del Varadero de Santa Pola tras meses de recuperación

La tortuga Quelone se adentra en el mar tras ser liberada en la playa del Varadero de Santa Pola (Alicante) - FACEBOOK AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tortuga boba ('Caretta caretta') con el nombre de Quelone ha sido soltada este miércoles en aguas de la playa del Varadero del municipio de Santa Pola (Alicante), tras haber pasado dos meses recuperándose en el Aquarium de la ciudad. La puesta en libertad de este animal se ha realizado con la presencia de alumnado de sexto curso del colegio Virgen de Loreto, que ganó el concurso para bautizarla así.

Con la presencia de un equipo de la Fundación Oceanogràfic, los técnicos del Aquarium del Museo del Mar de Santa Pola han sacado de su pecera al animal, que, con la colaboración de ambas entidades, llegó desde el Oceanogràfic de València el pasado 20 de octubre para iniciar un periodo de recuperación.

El primer paso ha sido el pesaje, que ha marcado unos 3,5 kilos, unos 400 gramos más que ha ganado al estar "muy bien cuidada durante su estancia en Santa Pola", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido en su página web.

A continuación, ha sido llevada hasta la playa del Varadero, donde han acudido los estudiantes del colegio Virgen de Loreto, en recompensa por haber ganado el concurso para poner el nombre de Quelone, denominación griega de esta especie, a la tortuga.

Allí han recibido una charla educativa a cargo del equipo de la Fundación Oceanogràfic antes de que Quelone haya sido depositada sobre la orilla de la playa y que, "con cierta pereza porque parecía que no quería irse de Santa Pola y ante la mirada emocionada de los escolares", haya llegado hasta las aguas del Mediterráneo "para desaparecer por el horizonte en busca de una nueva vida", detalla el consistorio.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

La Fundación Oceanogràfic y el Museo del Mar de Santa Pola formalizaron el año pasado un acuerdo de colaboración destinado a impulsar proyectos e iniciativas compartidas de conservación marina, investigación, educación ambiental en centros escolares, talleres de divulgación científica y acciones de rescate y protección de especies marinas.

La primera entidad, con "amplia experiencia" en la recuperación y conservación de fauna marina, aporta su conocimiento científico y técnico, mientras que el Museo del Mar de Santa Pola, "referente en la divulgación del patrimonio marítimo y natural", contribuye desde su ámbito a reforzar las acciones educativas, de sensibilización y conservación en el territorio, según el consistorio.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que "en breve" el Aquarium recibirá una nueva tortuga 'Caretta caretta' desde el Oceanogràfic para seguir el mismo proceso que Quelone y, una vez reforzada su salud en unos dos meses, será soltada en la bahía de Santa Pola.