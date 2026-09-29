Suma aprueba un presupuesto de casi 48 millones para 2027, un 2% más

Consejo rector de Suma - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria contará en 2027 con un presupuesto de 47,94 millones de euros, un dos por ciento más que en el ejercicio anterior. El consejo rector del organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha aprobado la propuesta de cuentas para el próximo año.

Según ha subrayado la institución provincial este martes en un comunicado, el presupuesto "mantiene una línea continuista en ingresos y gastos con respecto a años anteriores, aunque se reforzarán las inversiones, alcanzando los 2,9 millones de euros".

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha destacado que "Suma afronta un nuevo ejercicio teniendo como prioridad la atención a la ciudadanía", aunque los "clientes directos" sean los ayuntamientos, ha indicado.

Por ello, los presupuestos de 2027 "se ajustan a los principios de la responsabilidad ante el contribuyente, la utilidad pública de nuestra función y la garantía de seguir realizando las funciones de manera eficiente", han añadido desde la institución.

Por su parte, el director del organismo, José Antonio Belso, ha destacado la "importante apuesta en inversiones", que crecen un 7%: "Refleja nuestro compromiso con los ayuntamientos y la necesidad constante de seguir invirtiendo en desarrollos tecnológicos que sean útiles a la a la ciudadanía, en materia de seguridad y protección de datos, pero también en la adecuación de nuestras instalaciones y de la red de oficinas municipales".

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

El presupuesto consolidado de Suma subirá a los 48,94 millones de euros como resultado del superávit previsto en Geonet, empresa dependiente para la información territorial y otros servicios geoespaciales, que prevé unos ingresos de 1,68 millones de euros y un superávit tras el cierre del ejercicio de 74.943 euros.

Por otra parte, el consejo rector también ha aprobado el convenio de colaboración entre Suma y el Colegio Oficial de Economistas de Alicante para la presentación telemática de documentos por sede electrónica.

De esta forma, los colegiados podrán presentar por vía electrónica declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes u otro documento exigido por la normativa tributaria en nombre de sus clientes. Además, se posibilita abonar también por medios electrónicos las deudas tributarias en nombre de terceras personas, ha detallado la Diputación.