Suma supera por primera vez el 93% de ingresos para ayuntamientos de Alicante en la campaña del IBI de este año

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria, organismo tributario que depende de la Diputación de Alicante, ha recaudado en el segundo periodo voluntario de pagos de este ejercicio 544,6 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia en la campaña del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de este año, lo que representa un crecimiento del 6,61 por ciento respecto al anterior. Estos datos suponen una tasa de éxito en la recaudación que alcanza el 93,06%, "la más alta registrada por el organismo tributario" de la institución provincial en las principales voluntarias.

Esta mayor recaudación permitirá a los consistorios "mantener los estándares de calidad de los servicios públicos", según ha destacado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha puesto en valor, en un comunicado, el "esfuerzo del organismo en la mejora de las herramientas tecnológicas y en la apuesta por el acercamiento a la ciudadanía para facilitar las obligaciones fiscales".

Asimismo, en esta última campaña resalta "el incremento de los aplazamientos y fraccionamientos solicitados, que superan los 56.000 contribuyentes, consolidándose como una facilidad de pago muy valorada por los ciudadanos".

El ingreso "más importante" corresponde al IBI, con un 85,2%; seguido por un 8,8% de la tasa de residuos sólidos urbanos; un 4,4% del impuesto de actividades económicas (IAE) y el resto a otras tasas municipales, datos que se han dado a conocer en la reunión del consejo rector del organismo celebrada esta semana.

Concretamente y respecto a la tasa de residuos, se ha producido un incremento de 27,9 millones y responde "al enorme esfuerzo realizado por Suma para diseñar e implantar los exigentes nuevos requisitos de cálculo de este año para este ingreso municipal", tal y como ha explicado el director del organismo, José Antonio Belso.

RECONOCIMIENTO A LA "INNOVACIÓN"

En el transcurso de la reunión ejecutiva del consejo rector también se ha dado cuenta del último reconocimiento nacional otorgado a Suma. En este caso, en concepto de "innovación en gestión tributaria".

Este galardón, concedido en el marco de la jornada tecnológica Pure Summit, organizada por la multinacional Pure Storage, es el cuarto obtenido este año por el organismo de la Diputación de Alicante, que cree que el reconocimiento "refleja el esfuerzo de la organización alicantina en materia de seguridad tras la obtención en abril de este año de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad".

La vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha recalcado la "gran determinación de Suma para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos, no solo en variedad de canales de comunicación y formas de pago, sino a la hora de impulsar a la organización en la consecución de los más altos estándares de calidad".