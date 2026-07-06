Sungrow Renewables impulsa un macrohub de almacenamiento energético en la Vall d'Uixó (Castellón) con más de 170 MW

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CASTELLÓ 6 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Sungrow Renewables, perteneciente al Grupo Sungrow y especialista en el desarrollo y construcción de instalaciones de energía renovable, desarrolla el mayor hub de almacenamiento energético de España en el municipio de La Vall d'Uixó (Castellón).

Se trata del desarrollo de tres grandes proyectos BESS (Battery Energy Storage System): BESS Cuevas, ALM Julben Solar y ALM Vadux Solar, todos conectados al nudo de transporte VALL D'UXO 220 kV de Red Eléctrica de España. El proyecto además incorpora una subestación colectora con infraestructuras compartidas de evacuación que permitirán optimizar la conexión de los tres sistemas de almacenamiento al sistema eléctrico nacional y almacenar energía renovable a gran escala, según ha informado la empresa en un comunicado.

Los tres proyectos suman una capacidad conjunta de 171,5 MW de potencia instalada y 726,4 MWh de capacidad de almacenamiento energético. Las instalaciones, proyectadas en parcelas cercanas a la subestación de VALL D'UXO 220 kV, cuentan con la compatibilidad urbanística municipal.

BESS CUEVAS ya ha obtenido el informe de impacto ambiental favorable mediante resolución publicada en el BOE en agosto de 2025. Los proyectos cuentan ya con los correspondientes permisos de acceso y conexión otorgados por Red Eléctrica y han completado las adaptaciones técnicas necesarias para integrarse en las infraestructuras comunes previstas.

Actualmente, la tramitación se encuentra en una fase decisiva. El expediente continúa avanzando en el procedimiento administrativo y tiene como próximos hitos fundamentales la obtención de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), ambas competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La concesión de estas autorizaciones permitirá iniciar la fase de ejecución de unas infraestructuras llamadas a desempeñar un papel "relevante" en el despliegue del almacenamiento energético en España, una tecnología considerada esencial para garantizar la integración masiva de energías renovables y avanzar hacia un sistema eléctrico más flexible, eficiente y descarbonizado, ha apuntado la empresa.

Como ha destacdo el CEO de Sungrow Renewables en Western Europe, Daniel Sánchez, "este proyecto representa una apuesta a largo plazo por el desarrollo de infraestructuras energéticas avanzadas en Castellón y la Comunidad Valenciana". "Además de facilitar la integración de nueva capacidad renovable, supone una inversión estratégica en tecnologías de almacenamiento que serán determinantes para garantizar la seguridad de suministro y la competitividad del sistema eléctrico en los próximos años", ha añadido.

APORTACIÓN DEL HUB

Las instalaciones están diseñadas para almacenar energía eléctrica mediante baterías de litio-ferrofosfato (LFP) y devolverla a la red en los momentos de mayor demanda, contribuyendo a la integración de energías renovables, la estabilidad del sistema eléctrico y la gestión de la variabilidad de la generación renovable.

Desde una visión de conjunto, encajan plenamente en los objetivos del PNIEC y en la estrategia nacional de incremento de la capacidad de almacenamiento energético, considerada una infraestructura clave para la transición energética española, muy especialmente tras el suceso del conocido 'apagón general' de abril de 2025.

El PNIEC 2023-2030, aprobado por el Gobierno español en 2024, eleva el objetivo de almacenamiento energético en España hasta 22,5 GW de capacidad instalada en 2030, frente a los 20 GW contemplados en versiones anteriores del plan. Este objetivo se considera una pieza fundamental para alcanzar que el 81 por ciento de la generación eléctrica española proceda de fuentes renovables en 2030.

Los proyectos ALM Julben Solar y ALM Vadux Solar avanzan actualmente en su proceso de tramitación ante la Administración General del Estado tras haber obtenido los correspondientes permisos de acceso y conexión a la red de transporte de Red Eléctrica en abril de 2024, encontrándose a la espera del informe de impacto ambiental. En concreto, ALM Julben Solar dispone de una capacidad de acceso de 58 MW para operaciones de carga y descarga, mientras que ALM Vadux Solar cuenta con 52 MW de capacidad para generación y consumo.

Durante los últimos meses, los dos proyectos han adaptado sus infraestructuras de evacuación para integrarse en un esquema coordinado junto a BESS Cuevas, compartiendo instalaciones estratégicas de conexión a la red de transporte.

Por su parte, BESS Cuevas desempeña un papel central dentro del desarrollo al actuar como proyecto vertebrador de las infraestructuras comunes de evacuación. Cuenta con 55 MW de capacidad de generación y 220 MWh de capacidad de almacenamiento.

El expediente del proyecto incorpora las últimas actualizaciones derivadas de las condiciones establecidas en la resolución ambiental emitida en 2025, entre las que se encuentran la redistribución de la planta de almacenamiento y la adaptaciones en la Subestación Eléctrica Colectora Promotores Cuevas para cumplir con los requisitos de dicha resolución.

Por su parte, la línea subterránea de 220 kV que conectará con la subestación Vall d'Uixó 220 kV de Red Eléctrica mantiene la configuración inicialmente prevista. El proyecto continúa avanzando en el proceso de autorización administrativa del MITECO.

SUNGROW RENEWABLES

Sungrow Renewables opera en más 20 países en Europa, Hispanoamérica, Asia y Oceanía, siendo el desarrollador independiente de proyectos renovables de mayor dimensión del mundo. La empresa se ha convertido en un referente en la apuesta por las energías renovables, habiendo desarrollado, invertido y construido instalaciones con más de 47 GW de potencia a nivel mundial, ha resaltado la firma.

La compañía se diferencia por su capacidad para aportar valor a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras energéticas, bajo un enfoque global e implementando tecnología de vanguardia. El objetivo de Sungrow Renewables es seguir invirtiendo en España. "Confiamos en el mercado español y en la evolución del sistema eléctrico como uno de los mercados clave para la integración de las renovables, por lo que nosotros seguimos apostando por el desarrollo, construcción e inversión en activos renovables en este territorio", ha concluido al respecto el CEO de Sungrow Renewables en Western Europe.