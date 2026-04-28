El Supremo inadmite el recurso de la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos

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ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha declarado inadmisible "por falta de legitimación activa" el recurso de la Diputación de Alicante contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, respecto del Plan Hidrológico del Duero.

Así se desprende de una sentencia con fecha del pasado 22 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, el alto tribunal confirma el Real Decreto "por ser conforme a Derecho" e impone las costas a la parte recurrente.

En la resolución, se recuerda que la Diputación, mediante un escrito presentado el 4 de abril de 2023, interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto. La institución provincial centró su demanda en lo relativo a la aprobación de los planes hidrológicos para el tercer ciclo de planificación, entre otras, de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo y de la demarcación hidrográfica del Segura.