Surg For All forma a dos cirujanos para salvar vidas en Liberia y Camerún - SURG FOR ALL

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación valenciana Surg For All está financiando la formación de los cirujanos Augustine Conteh, del St. Joseph Catholic Hospital (Monrovia, Liberia), y Emmanuel Suffo, del Hospital Notre Dame dexla Santé (Dschang, Camerún) después de que ambos vivieran de cerca las consecuencias de no disponer de los medios adecuados a tiempo con el objetivo de que regresen a sus hospitales y contribuyan a ofrecer una atención quirúrgica especializada y permanente, según ha informado la ONG en un comunicado.

Emmanuel Suffo aún se acuerda del nombre un joven de 23 años que llegó a un hospital de Camerún con múltiples fracturas, una perforación visceral y un traumatismo craneoencefálico que necesita atención especializada urgente, pero el centro no disponía de los medios necesarios. Tras estabilizarlo, los médicos decidieron trasladarlo a otro hospital, aunque su familia no podía asumir el coste de la ambulancia. Días después, falleció.

"Me sentí incapaz de ayudarlo. Hoy sigo recordando su nombre y que solo tenía 23 años", rememora Suffo, el médico que lo atendió y que ahora se especializa en cirugía gracias al apoyo de la asociación valenciana Surg For All.

Del mismo modo, en Liberia, Augustine Conteh recuerda a un padre joven que sufrió una insuficiencia renal evitable por una estrechez uretral sin tratar. "Comprender que su vida se había acortado por la falta de atención urológica especializada me hizo decidir que quería convertirme en urólogo", explica.

Por ello, la organización Surg For All busca transformar la realidad de estos países donde la falta de especialistas que impide a numerosos pacientes acceder a tratamientos que podrían salvarles la vida financiando la formación de ambos médicos con el objetivo de que regresen a sus hospitales y contribuyan a ofrecer una atención quirúrgica especializada y permanente.

Augustine Conteh comenzó el pasado 24 de agosto una especialización de cinco años en Urología en la Universidad de Nairobi, Kenia. Su objetivo es regresar al St. Joseph Catholic Hospital de Monrovia y contribuir al desarrollo de esta especialidad en Liberia.

Durante su trayectoria ha presenciado situaciones difíciles de olvidar, como la de un anciano que pasó más de un año con un catéter permanente por una enfermedad de próstata que requería cirugía, sin disponer de un especialista que pudiera intervenirlo.

En una de las misiones médicas de Surg For All en las que participó, cerca de 190 pacientes acudieron en busca de atención urológica. "Comprendí que, aunque las misiones temporales ofrecen alivio, los liberianos necesitan urgentemente una solución local permanente y sostenible", señala.

Por su parte, Emmanuel Suffo cursa una especialización de tres años en Cirugía General en Tanzania, que finalizará previsiblemente en septiembre de 2028. Su propósito es regresar al Hospital Notre Dame de la Santé de Dschang, en Camerún, para ampliar su capacidad quirúrgica y evitar que los pacientes deban desplazarse para recibir determinados tratamientos.

Su decisión también nace de experiencias difíciles, como la muerte de un paciente con gangrena avanzada que había recibido tratamiento conservador por falta de especialistas. "Creo que fue una muerte que podría haberse evitado si hubiera habido un cirujano", recalca.

La formación exige además importantes sacrificios personales. Ambos permanecen lejos de sus familias durante largos periodos. "Lo más difícil es estar lejos de mi mujer y de mi hija. Este año no he podido regresar a casa, a pesar de haber tenido vacaciones", reconoce Emmanuel.

UNA INVERSIÓN EN EL FUTURO SANITARIO

El compromiso de Surg For All va más allá de financiar dos especializaciones. Ambos médicos se han comprometido a trabajar durante diez años en sus respectivos hospitales tras finalizar sus estudios, para que los conocimientos adquiridos beneficien a sus comunidades a largo plazo.

Augustine aspira a desarrollar un servicio estable de cirugía urológica avanzada y formar a futuros especialistas liberianos. Emmanuel, por su parte, espera ampliar las intervenciones disponibles en su hospital e incorporar progresivamente nuevas técnicas, incluida la cirugía laparoscópica.

"Construir un sistema sanitario resistente requiere estabilidad institucional, no solo intervenciones rápidas. Este compromiso es mi manera de garantizar que la inversión se traduzca en un cambio estructural duradero para Liberia", afirma Augustine.

Ambos proyectos representan el modelo de cooperación de Surg For All, que combina misiones quirúrgicas, equipamiento hospitalario y formación de profesionales locales para avanzar hacia la autonomía sanitaria.

"Puede que nunca lleguéis a conocer a los beneficiarios directos de este proyecto, pero podéis sentiros orgullosos de haber dado a otras personas una segunda oportunidad de vivir", concluye Emmanuel, dirigiéndose a quienes hacen posible su formación.

El próximo 25 de noviembre, Surg For All celebrará una cena solidaria en el Sporting Tenis Valencia con eml objetivo de reunir a personas comprometidas con la cooperación sanitaria y sumar apoyos para dar continuidad a proyectos como la formación de especialistas locales, las misiones quirúrgicas y el equipamiento hospitalario en África subsahariana. Quienes no puedan acudir también pueden colaborar a través de la fila 0 de la iniciativa.