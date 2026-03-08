Susana Gisbert se estrena en un ensayo en valenciano y analiza si los tribunales usan gafas violetas al hacer justicia

Susana Gisbert en su despacho de la Fiscalía - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Susana Gisbert, especializa en violencia de género, delitos de odio y memoria democrática, se ha sumergido en un viaje en el que apunta a los estereotipos que pesan sobre mujeres, niñas y niños y los puntos ciegos de la justicia en su nuevo ensayo en valenciano --el primero-- 'Exercir la justícia amb perspectiva de gènere'.

El texto, que será presentado este lunes en el Ilustre Colegio Abogados de Valencia (Icav), está editado por la Fundació Alfons El Magnànim y cuenta con un prólogo de la periodista Loreto Ochando. También dispone de ilustraciones de Carolina Calvo.

El libro surgió de la pregunta "¿llevan los tribunales las gafas violetas cuando imparten justicia?", a la que la fiscal ha intentado responder con casos reales y con un recorrido por la historia reciente, las leyes y los estereotipos que pesan sobre mujeres, niñas y niños.

En concreto, el libro surge en un momento en el que, según ha descrito la fiscal en una entrevista a Europa Press, "existe un aluvión de machismo entre la juventud y en la sociedad y ante el cada vez más negacionismo de la violencia de género", ha dicho.

Así, el ensayo recopila algunas resoluciones judiciales para analizar cómo se aplica la perspectiva de género y se analizan algunos casos mediáticos antiguos y recientes como el de Dani Alves, Jennyfer Hermoso, el caso de la manada o Gisèle Pelicot.

Se trata de un ensayo divulgativo no dirigido exclusivamente a juristas sino también a un público general, "con un lenguaje y un ritmo asequible a todos", ha dicho.

La fiscal ha desvelado que el libro pretende hacer una reflexión de la manera en la que la justicia está actuando ante la perspectiva de género y analiza si la misma se está empleando adecuadamente. También aporta su punto de vista sobre qué se debería mejorar.

"Quiero destacar la importancia de la perspectiva de género y de su utilización en justicia porque no es que se trate de un consejo o de una recomendación, sino que es una obligación legal", ha manifestado.

Se trata de la decimotercera obra de la fiscal, aunque ha anunciado que la decimocuarta está ya en imprenta y saldrá a la luz en la Feria del Libro. Esta última, editada por Vincle, es un ensayo sobre los delitos de odio con carácter divulgativo.

'Exercir la justícia amb perspectiva de gènere' es el primer ensayo que Gisbert lanza en valenciano puesto que hasta la fecha ha escrito en este idioma literatura infantil y juvenil y una novela para adultos.