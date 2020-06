Suspendida la celebración del Rototom este verano por la crisis de la COVID-19

CASTELLÓ, 10 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La organización del festival internacional de reggae Rototom Sunsplash ha decidido suspender la próxima edición debido a la crisis sanitaria del coronavirus, y ha anunciado las fechas del 16 al 22 de agosto para la celebración del evento en 2021.

Según ha señalado en un comunicado, se ha trabajado hasta el último minuto para una edición "memorable" arropada por un lema "esperanzador", 'We can change the world', pero -añade- "este sueño compartido tendrá que esperar".

En esta línea, la organización ha apuntado que un Rototom Sunsplash sin abrazos "no sería Rototom". "Perdería su esencia, y la queremos intacta. Pausamos la edición 2020, pero no nuestro empeño y ganas de seguir adelante", ha añadido.

"Nos espera un año difícil. Tras meses de trabajo por parte de un gran equipo para organizar el festival este verano, toca reactivar la maquinaria para preparar la próxima edición", ha destacado la organización, que ha añadido que tienen "ilusión y energía", pero necesitan "más que nunca" seguir contando con el apoyo y la implicación de estos 27 años. "Han sido nuestro soporte para superar cada obstáculo del camino", ha subrayado.

ENTRADAS

En cuanto a los abonos adquridos, la organización ha indicado que

transformarlos ahora en un pasaporte directo al Rototom Sunsplash 2021 les daría "oxígeno" para construir las próximas vacaciones reggae en Benicàssim. "Sería un enorme apoyo para que este sueño no termine", ha dicho.

No obstante, conscientes de que el contexto es "complicado" para todos y que mantener la entrada no siempre será posible para algunos, en la página web del Rototom Sunsplash se ha publicado cómo gestionar la devolución del importe de los tickets y cualquier duda al respecto.

Ha anunciado que el festival volverá a celebrarse en Benicàssim (Castellón) en 2021 entre el 16 y el 22 de agosto. "En esta espera, tenemos la ilusión de que irrumpa una sorpresa capaz de acelerar el reencuentro y reconfortar la desilusión por la suspensión del festival. Ojalá podamos comunicarla muy pronto", ha destacado.