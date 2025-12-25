El suspense o la novela policíaca, los géneros más leídos este año en las bibliotecas valencianas

Niño consulta libros de la biblioteca - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El suspense, la novela policíaca, la ficción ambientada en tiempos de guerra y la recreación social y literaria del entorno y de la ciudad de València han sido los géneros más leídos este año en las bibliotecas municipales valencianas, según se desprende de los datos sobre los préstamos de libros efectuados este año en las bibliotecas del Ayuntamiento.

En cuanto a la literatura juvenil e infantil, el cómic, la animación, el terror y la fantasía han sido las opciones favoritas de los lectores más jóvenes de las bibliotecas municipales de València.

Así, en literatura en castellano para adultos, lo más leído ha sido 'La asistenta'; 'El niño que perdió la guerra'; y 'Victoria', según el mismo estudio.

Por su parte, en literatura en valenciano para adultos, lo más reclamado ha sido 'La promesa dels divendres; 'Noruega'; y 'Les cendres a la piscina'.

En literatura infantil en castellano, lo más leído ha sido '¿Dónde está Bluey?'; 'La elefanta que vino a cenar'; y 'El capitán Calzoncillos: el ahora a todo color Capitán Calzoncillos y la furia de la mujer superlástica'.

En literatura infantil en valenciano, se ha leído 'Una casa de por'; 'Unicornia: una festa de pijames'; y 'Ens tractem bé'. En literatura juvenil en castellano, 'Polican 12. El pestazo escarlata'; 'El club de cómic Chikigato'; y 'Boni vs Mono'. Y, por último, en literatura juvenil en valenciano, 'Pluto Rocket. Arriba a la ciutat'; 'Ni ho somiis, Goa'; y 'Les noves històries dels dinosaures'.

València tiene 32 bibliotecas municipales que disponen de una amplia oferta de libros que abarcan todos los géneros y que ofrecen un servicio de préstamos y consultas para todas las edades y los gustos literarios.