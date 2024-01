La SVMPSP plantea vacunódromos y "pasar lista" a los mayores de 80 años en la próxima campaña de vacunación de gripe

La cobertura pasa del 29,6% a 41,5% en menores y del 68,7% a un 71,11% en sanitarios en una semana tras un inicio "bastante malo"



VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (SVMPSP) reclama a la Conselleria de Sanidad "una estrategia global e integral" de vacunación para la próxima campaña contra la gripe para poder alcanzar los objetivos con medidas que faciliten y "motiven" la inmunización como vacunódromos temporales y con "una captación activa" de los mayores de 80 años que asegure su protección.

Así, lo ha señalado el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (SVMPSP), Juan Francisco Navarro Gracia, que ha destacado que tras un inicio de campaña "bastante malo" se ha recuperado por "el miedo" de la población tras "la debacle" de contagios en Navidad y gracias al impulso de la vacunación sin cita y ha confiado en poder incluso alcanzar los objetivos si se mantiene el actual ritmo de inoclulaciones.

Al respecto, ha explicado que con la pandemia "el prestigio" de la vacuna contra la covid, que alcanzó en 2021 una cobertura del 95% de la población, impulsó también la inmunización frente a la gripe y el 94% de los sanitarios se vacunaron. Sin embargo, en 2022 la tasa de cobertura ya bajó el 80,2%.

Así, este año "la menor disposición" de la población a vacunarse contra la covid ha lastrado la protección frente a la gripe. Pero la situación cambió en Navidad por la percepción de la ciudadanía de tener todos entre sus familiares o conocidos a un enfermo de gripe con lo que "afortunadamente parece que ahora por fin la población y los sanitarios parecen que sí que están respondiendo", sobre todo tras el empujón de la vacunación sin cita.

De este modo, la cobertura contra la gripe en sanitarios ha crecido 2,5 puntos en la última semana al pasar del 68,7% a un 71,11%, mientras que los menores de entre 24 y 59 meses ha registrado un "aumento espectacular": del 29,6% al 41,5%.

Por ello, confía en que en un par de semanas, si se mantiene esta respuesta de la población, se alcance el objetivo del 75% para sanitarios y del 50% en niños, una meta "realista" para el primer año de la vacuna intranasal. Por contra, en los mayores de 75 años la cobertura es "muy baja" ya que no llega al 68%, lo que supone que uno de cada tres no está protegido de la gripe, y en covid aún es menor, el 61,6%. "La población debe vacunarse porque aunque se alcance el pico y no hay más olas de contagios el virus seguirá circulando uno o dos meses más", ha animado.

Por todo ello, ha reclamado que Sanidad cuenta con las sociedades científicas en el diseño de la estrategia de vacunación del próximo año para "mejorar" el programa ya que el aumento de las enfermedades respiratorias es "un problema de salud pública periódico y predecible entre diciembre y febrero, que además de causar un impacto en la salud y causar la gripe 15.000 muertes al año en España, supone un gran coste y satura hospitales y la Atención Primaria".

MEDIDAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Así, reclama un plan de contingencia que incluya una monotorización de la incidencia y la vacunación para poder aplicar medidas reguladoras o compensadoras según la evolución. En primer lugar, considera que comenzar a vacunar el 16 de octubre en la Comunitat es "demasiado pronto, un brindis al sol" pedir a la población ese "esfuerzo" cuando aún hace "mucho calor" y plantea atrasar el inicio a noviembre.

Además, defiende abrir 'vacunódromos' temporales, durante dos o tres semanas, y sin cita previa o con cita telemática en cada departamento porque son "muy rentables" ya que permiten la inmunizaciones de miles de personas en un día.

Del mismo modo, ha señalado que hay que "pasar lista" a los mayores de 80 años para conseguir que se vacunen porque son los que "llenan los hospitales y sufren mayor mortalidad" incluyendo si es necesario la vacunación domiciliaria, así como mejorar el próximo año las tasas de inmunización de los menores porque "son los que mantienen mucho tiempo la infección y además de en los coles, pasan los virus a las familias".

Por último, reclama mejorar el protocolo social de los enfermos, junto a programas de educación sanitarias, para que las personas con síntomas sepan que en los primeros cinco días pueden contagiar y por ello deben restringir los contactos sociales y llevar mascarillas.