Tadeo Jones celebra sus 25 años de aventuras con muestra inmersiva y escape room en el Ateneo

Fotograma de Tadeo Jones - ATENEO

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tadeo Jones, el explirador "más aventurero y querido de la animación española en la pequeña y gran pantalla", aterrizará este verano en el Ateneo Mercantil de València, donde del 1 de julio al 18 de septiembre se exhibirá una gran exposición conmemorativa del 25 aniversario de este personaje.

Se trata de una propuesta cultural y familiar organizada por el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (Ficiv) que permitirá a los visitantes adentrarse en el universo del popular aventurero.

La muestra ofrece un recorrido por la historia del personaje a través de dibujos originales, carteles internacionales, proyecciones, material gráfico y recreaciones de algunos de los escenarios más emblemáticos de sus aventuras. Asimismo, los asistentes podrán descubrir cómo nació Tadeo Jones y conocer de cerca el proceso creativo y técnico que ha convertido a la saga en uno de los mayores éxitos de la animación española, explica la organización en un comunicado.

Uno de los principales atractivos de la exposición será un escape room temático inspirado en 'Tadeo Jones 4: La lámpara maravillosa', la nueva película de la franquicia que llegará a los cines el próximo 26 de agosto.

Lo hace de la mano de Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films, Anangu Grup y Tadeo Films AIE, con la participación de Mediaset España, Movistar Plus+ y Mediterráneo Mediaset España Group, la financiación del ICAA, el apoyo del ICEC y la distribución en salas de Paramount Pictures Spain.

La actividad, diseñada para disfrutar en familia, propone resolver enigmas y superar desafíos en una experiencia inmersiva que trasladará a los participantes al corazón de una auténtica expedición arqueológica.

Para Marcos Campos, director del Ficiv y comisario de la exposición junto a Carmen Chaves, esta iniciativa supone una oportunidad única para acercar la magia del cine de animación al público. "Queríamos crear una experiencia que permitiera a los visitantes descubrir no solo sus aventuras, sino también todo el trabajo artístico y creativo que hay detrás de una producción de animación de esta magnitud", asevera.

"DISFRUTAR JUNTOS"

Por su parte, Carmen Chaves destaca el carácter familiar y participativo de la propuesta. "Hemos diseñado una exposición para que pequeños y mayores puedan disfrutar juntos. El objetivo es que las familias se diviertan, aprendan y se sientan parte del universo de Tadeo Jones a través de actividades interactivas y espacios especialmente pensados para despertar la imaginación".

Las entradas ya se pueden adquirir en las propias taquillas del Ateneo o a través de la página web https://ateneovalencia.es/event/tadeo-jones-valencia-exposicion-25-aniversario-escape-room-601/register.

Tanto el escape room como la exposición abrirán todos los días en horario vespertino de 17:00 a 21:00 horas. El precio de las entradas de la exposición oscila desde los 8 euros (para grupos de más de cinco personas, socios del Ateneo, menores de 12 años y personas jubiladas) a las 10 euros de la entrada general.

El precio para acceder tanto a la exposición como al escape Room es de 14 euros (entrada reducida) para grupos de más de cinco personas, socios del Ateneo, menores de 12 años y personas jubiladas, y de 16 euros la entrada general.