Taiat Dansa estrenará en Dansa València una "lectura coreográfica" de 'La casa de Bernarda Alba'

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Martín i Soler del Palau de Les Arts presentará en abril el estreno absoluto de 'Las hijas de Bernarda', una relectura de la obra lorquiana a cargo de la compañía de danza Taiat Dansa.

Codirigida por Meritxell Barberá e Inma García, la pieza propone una versión contemporánea del drama 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca. Esta "lectura coreográfica" se centra en el enfrentamiento entre el principio de autoridad y el deseo de libertad, así como en otros grandes temas del texto original como la opresión, la injusticia social, la hipocresía y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres.

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana que organiza la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), y el Palau de les Arts Reina Sofía presentan el estreno absoluto de 'Las hijas de Bernarda', presentan esta nueva producción.

La obra podrá verse también en funciones adicionales los días 18 y 19 de abril, en el contexto de la celebración del festival Dansa València.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC y directora de Dansa València, María José Mora, ha subrayado la importancia de esta coproducción entre Dansa València y el Palau de les Arts: "Esta colaboración permite sumar recursos y miradas entre dos grandes instituciones culturales, y genera un marco de mayor solidez y proyección para las compañías de nuestro territorio".

Mora ha destacado también el papel del festival como plataforma profesional. "La programación de 'Las hijas de Bernarda' durante las fechas de celebración de Dansa València facilita su visibilidad en un contexto en el que confluyen programadores y profesionales nacionales e internacionales, favoreciendo su difusión más allá de nuestro ámbito", ha explicado Mora.

Por su parte, el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha manifestado que desde 2019, "la danza forma parte de la temporada del Palau de les Arts como un ciclo propio que se consolida y crece con cada edición, y configura una propuesta poliédrica que invita a descubrir la danza desde múltiples perspectivas artísticas y estéticas, y mantiene una apuesta firme por el talento y el tejido creativo de la Comunitat Valenciana".

"Se trata de una producción impulsada conjuntamente por Les Arts y Dansa València, que refuerza nuestro compromiso con la creación contemporánea y con los creadores de nuestro territorio", ha añadido.

Desde que en 1978 el coreógrafo Mats Ek estrenara 'La Maison de Bernarda', no se había vuelto a abordar este clásico lorquiano con ese rigor desde la danza contemporánea. Taiat Dansa retoma ahora el texto para trasladarlo al cuerpo, al movimiento y a un dispositivo escénico que convierte el encierro de las cinco hijas en el verdadero núcleo trágico de la obra.

TRAGEDIA DEL ENCIERRO TRADUCIDA AL LENGUAJE DEL CUERPO

Como comparte, en un comunicado, Meritxell Barberá, "con este texto, Lorca inició un ciclo dramático en el que su pensamiento se vuelve ya plenamente escénico. Hay una construcción poética pensada para el teatro, muy distinta a la de sus obras anteriores".

Desde esa base, Taiat Dansa se pregunta cómo se traduce hoy esa tragedia al lenguaje del cuerpo. "Lo que nos importa es hablar de cómo se siente, en los cuerpos, la angustia de cinco mujeres encerradas entre cuatro paredes", ha expuesto Barberá.

La propuesta sitúa a la audiencia en una posición de 'voyeur'. "Es como si el público funcionara como un Gran Hermano que observa el experimento de privar de libertad a cinco mujeres en un espacio cerrado, bajo la autoridad absoluta de una madre", ha señalado Barberá.

Las cinco hijas son interpretadas por siete bailarinas-intérpretes: Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume Camps, Eila Vals, Wilma Puentes y Celia Sandoya. En esta versión, Bernarda Alba no aparece físicamente en escena.

Para las creadoras, Bernarda encarna un sistema mucho más amplio. Tal y como ha explicado la artista, "representa el principio de autoridad de una España negra, castradora, que reprimía la libertad de las mujeres y les negaba cualquier capacidad de decisión. Se trataba de una realidad cotidiana en la época. Lo extraordinario fue que Lorca se atreviera a contarlo".

El espacio escénico refuerza la idea de prisión simbólica. En el centro del escenario se alza una hoja monumental, escrita con una tipografía infantil. Entre ese gran papel caligráfico del fondo y un tul gobelín situado en primer término, las cinco mujeres viven encerradas, literalmente embutidas en el texto de Lorca.

Como detalla Barberá, la escena se presenta como un espacio clínico, "que remite a una institución psiquiátrica de principios del siglo XX, donde las mujeres diagnosticadas de "histeria" eran sometidas a observación constante".

MANO A MANO CON LA DIRECTORA PAULA ORTIZ

Mientras los cuerpos permanecen encerrados en las palabras de Lorca, lo que se escucha en escena son textos originales y contemporáneos de la guionista y directora de cine Paula Ortiz, con dramaturgia de Roberto Fratini. "Queríamos una reflexión actual que dialogara con Lorca desde nuestro tiempo, igual que nuestra propuesta escénica parte de sus principios, pero se posiciona en el hoy", ha subrayado Barberá.

La elección de Paula Ortiz no fue casual. La realizadora de Zaragoza ya llevó a cabo en 2015 una adaptación cinematográfica de 'Bodas de Sangre' titulada 'La novia'. "Es una gran investigadora de la figura de Lorca y una creadora profundamente conectada con su universo poético -señala Barberá- Sabíamos que Bernarda era una historia importante para ella y admiramos profundamente su cine, donde hay una mirada muy coreográfica del cuerpo y del montaje".

La música original, compuesta por Caldo (David Barberá), vuelve a ocupar un lugar central en la dramaturgia de Taiat Dansa. En esta ocasión, la interpretación es en directo y apuesta por una combinación de electrónica, guitarra eléctrica, flamenco insinuado y voz lírica.

Sobre las tablas se subirán tres músicos, Caldo (guitarra eléctrica, voz y sintetizadores), el bajista Miguel Villanueva y la soprano Èlia Casanova, especializada en música barroca y antigua. "El flamenco está sugerido, no es puro. Nos interesa más esa insinuación que surge del cruce entre la electrónica, la guitarra eléctrica y una voz que conecta con los orígenes del flamenco", ha matizado Barberá.

El vestuario, por su parte, se aleja tanto del negro del luto como de la estética rural de los años treinta. Las mujeres visten ropa cómoda, actual, en una gama de grises que remite al tono de la piedra y a la arquitectura del franquismo.

El estreno de 'Las hijas de Bernarda' se inscribe además en un contexto simbólico, en 2027 se conmemora el centenario de la reunión del grupo de poetas de la Generación del 27, en el Ateneo de Sevilla, entre ellos Federico García Lorca.

