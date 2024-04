El Taller fallero de Algarra reabre sus puertas: "Solo quiero sacar mi arte a la calle, al final es lo que me da vida"

Espera, con este regreso, poder dar "un poquito de luz" al gremio de artesanos: "Está, si no en su peor momento, en uno de los peores"

El Taller fallero de Algarra, ubicado en la Ciudad del Artista Fallero de València, ha reabierto este viernes sus puertas "con más ganas y creatividad que nunca", en el día en que se cumplen dos años del fallecimiento de Manolo Algarra Salinas. Su hijo, Manolo Algarra Viguer, la tercera generación de una de las sagas de artesanos falleros más laureadas de la historia de la fiesta, ha anunciado la reapertura: "Solo quiero volver a abrir las puertas de par en par y poder sacar mi arte a la calle, que al final es lo que me da vida".

Así lo ha dado a conocer el propio Manuel Algarra, hijo del laureado artista Manolo Algarra, en sus propios perfiles en redes sociales, y ha confirmado en una entrevista concedida a Europa Press. "Después de mucho pensar", ha asegurado, se siente "emocionado" de poder anunciar: "Vuelvo a mi pasión, hacer fallas".

"Han pasado dos años, 24 meses, 730 días, desde que mi padre, mi jefe, mi maestro, se fue. Después de mucho pensar, estoy emocionado de anunciar que vuelvo a mi pasión, hacer fallas. El próximo año volveré a plantar con más ganas y creatividad que nunca, siempre mirando al cielo", ha escrito Algarra.

En esta línea, ha prometido que cada falla que cree "cobrará vida en las calles, llevando un pedacito de mi historia y superación". "Me considero fuerte y luchador, y eso se reflejará en cada obra", ha avanzado.

Algarra ha aprovechado para mostrar su agradecimiento a todas las personas que han estado a su lado durante estos últimos dos años, "los más difíciles de mi vida", y especialmente a quienes le han apoyado en "este regreso lleno de emoción y arte". "El próximo año se cumplirán 20 años desde que me adentré en este mundo, mi mundo. Siempre falla", ha agregado.

De hecho, este mismo viernes la comisión Tio Pep (Plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent) de València ha anunciado, vía redes sociales, que el Taller de Algarra será el encargado de la realización de su falla grande para las próximas fiestas de 2025.

"NO ES DECISIÓN DE AHORA, VIENE DE UN AÑO ATRÁS"

En declaraciones a Europa Press, Algarra ha explicado que no se trata de una decisión que haya adoptado "ahora", sino que viene de "un año atrás". "Realmente, la cuestión de hacerlo hoy era porque se cumplen dos años del fallecimiento de mi padre y mi idea era que un día como este, que iba a ser duro para mi familia, se convirtiera en un día un poco más feliz para todos", ha detallado.

De hecho, ha celebrado, aunque con una sensación agridulce, que este objetivo se ha cumplido "gracias al cariño de la gente y a toda la aceptación que está teniendo" el anuncio del regreso. "No mucho, pero sí que está siendo un poco más feliz", ha enfatizado.

EL OFICIO DE ARTISTA FALLERO, "EN UNO DE SUS PEORES MOMENTOS"

Sobre la situación del colectivo de artistas falleros, Algarra ha advertido de que se encuentra, "si no en su peor momento, en uno de los peores". Pese a ello, ha reconocido que es su trabajo y a lo que se ha dedicado durante los últimos 19 años --el año que viene alcanzará los 20--: "Es lo que he hecho siempre y lo que me han enseñado a hacer".

Al respecto, ha manifestado que espera que esta nueva etapa, que comenzará plantando en la comisión Tio Pep en 2025, "vaya muy bien". "Ha sido algo que llevaba mucho tiempo hablándose, pero realmente se ha cerrado hoy mismo porque yo se lo pedí --a la comisión--", ha expuesto el artesano, que no ha querido avanzar detalles sobre este trabajo. No obstante, sí que ha prometido que va a ser "un renacer".

"ES DONDE VAMOS A IR A MORIR TODOS"

Para Algarra, el oficio 'tradicional' de artista fallero "es muy importante", pero al mismo tiempo se ha mostrado "abierto" a realizar "todo tipo de trabajos" relacionados con el arte. "Al final, creo que es donde vamos a ir a morir todos los artistas", ha augurado.

De hecho, ha indicado que durante estos años de parada se ha dedicado a este tipo de creaciones, que le han permitido "poder sacar el año". "Evidentemente, yo soy artista fallero y la falla es lo que va a hacer pagarme el autónomo y poder funcionar, pero estoy abierto a todo tipo de trabajos", ha argumentado.

En esta línea, ha valorado el papel que puede jugar la reapertura del Taller de Algarra tanto para el gremio de artesanos como para "renovar" e impulsar la Ciudad del Artista Fallero: "Solo quiero volver a abrir las puertas de par en par y poder sacar mi arte a la calle, que al final es lo que me da vida".

ESPERA DAR "UN POQUITO DE LUZ" A LOS JÓVENES

En cuanto a la situación del colectivo de artistas, ha manifestado que espera poder dar "un poquito de luz para la gente" y ha admitido que se "alegrará" en caso de que sirva para que jóvenes artesanos "tiren para adelante y lo intenten" en el sector. En este sentido, ha reconocido que le gustaría "ser un referente, o por lo menos que sirviera para alguien".

"Puedo hacer otro tipo de trabajos, pero yo soy artista fallero. No sé si irá bien, si irá mal, no sé la perspectiva que hay. Es cierto que muchos --artistas-- han cerrado --sus talleres--, que todos se están yendo, pero esto es un trabajo que viene de muchos años atrás. Yo no empiezo a hacer fallas ahora, llevo 20 años haciéndolas. Hace dos años que tuve que cerrar, pero no me he desvinculado en ningún momento", ha argumentado.

Por último, ha reflexionado sobre la problemática de hacer fallas, sobre todo desde el punto de vista económico: "Para hacer fallas necesitas tener un buen equipo y eso es una realidad, y para eso necesitas dinero, un dinero que las comisiones hoy en día no te pueden aportar". En cualquier caso, ha reivindicado que, para que la situación "mejore", él está dispuesto a estar "al pie del cañón".

"Me he criado entre bambalinas, plantando fallas, en un camión y una cesta y he tenido la posibilidad de plantar en todos lados (...), y si algo sé es que el hecho de que empresa el hecho de construir fallas se convierta en una empresa es algo muy complicado", ha agregado.

"QUE LA LLAMA SIGA ARDIENDO EN VUESTROS CORAZONES"

El anuncio de Algarra se produce precisamente el día en que se cumplen dos años del fallecimiento de su padre, Manuel Algarra, uno de los más laureados de la historia de la fiesta de València.

Fue el 5 de abril de 2022 cuando, el propio artesano, informó de su fallecimiento en su propio perfil de Facebook: "Ya sabéis que he estado este último mes muy delicado de salud, la cual he ido perdiendo con el paso de los días, hasta tal punto de que hoy he autorizado mi sedación".

"Daros las gracias a toda la gente que ha estado apoyando mi carrera, siempre intenté ser honesto en mi vida y mi trabajo y hacer mi oficio viable. Sirva este mensaje como despedida a toda esa gente que no me ha dado tiempo a hacerlo. Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones", añadió.

Algarra consiguió el 'ninot indultat' en los años 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021 con la falla Almirante Cadarso-Conde Altea, con la que plantó 17 fallas consecutivas en la sección Especial.

También hizo historia en Maestro Gozalbo-Conde Altea, para quien logró el primer premio de la sección Primera A en 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022. Artesano muy vinculado al Gremio de Artistas Falleros, fue secretario general, vicemaestro mayor y director de su museo.