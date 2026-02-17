El Tardeo Remember de La Pérgola 21 de febrero en la Marina Norte Valencia - LA PÉRGOLA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización del Tardeo Remember La Pérgola ha comunicado el aplazamiento del evento previsto inicialmente para el 14 de febrero debido a motivos meteorológicos adversos. La cita se celebrará finalmente el sábado 21 de febrero en La Pérgola de la Marina Norte de València, manteniendo su horario habitual, desde las 17.00 horas y hasta el cierre, tarde y noche sin pausa.

El cambio de fecha responde a la voluntad de garantizar la seguridad de los asistentes y permitir que el público disfrute del evento en las mejores condiciones posibles. Las entradas previamente adquiridas seguirán siendo totalmente válidas para la nueva fecha de este sábado, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, ha informado la organización en un comunicado.

Como novedad, la organización ha anunciado la incorporación del DJ Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta), figura histórica del sonido remember valenciano, que se suma al ya destacado cartel. El cartel queda compuesto por Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta); Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta); Sergi Val (Remember de Les Arts); Fran Dejota (Energy Power); Inmaeyes (Dona Festival); DJ Joan (PRODJ); José Cabedo (Límite Local / PRODJ) y DJ Veneno (Espiral)

El recinto también dispondrá de 'foodtrucks' para poder merendar y cenar sin salir del recinto y disfrutar en todo momento de tus DJs y tu música favorita, cantando y bailando sin interrupciones. Entre los servicios disponibles se incluyen barras, baños, seguridad y merchandising oficial de Tardeo Remember y Homenaje a la Ruta (marcas registradas).

La organización recomienda el uso del transporte público para acceder al recinto y recuerda que el acceso está limitado a mayores de 18 años. Además, no está permitido entrar ni salir con bebidas del recinto. Adquiere tus entradas más económicas en www.vpcultrual.com o www.enterticket.es.

El día del evento habrá entradas en taquilla con el precio actual. El evento está organizado por Valencia Promotor Cultural, con la colaboración de FOTUR, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Ajuntament de València, Visit València, Promfest, PRODJ y Consumo Moderado. Más información en www.vpcultural.com y en las redes sociales de Tardeo Remember.