La tasa de supervivencia de cáncer infantil supera el 85% en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 14 Feb.

La tasa de supervivencia de cáncer infantil en la Comunitat Valenciana sigue creciendo y supera ya el 85 por ciento, según los datos de la Conselleria de Sanidad. En concreto, en los menores de 20 años, la supervivencia a cinco años registrada en la cohorte de la última década analizada se sitúa en el 85,2%, frente al 80% en la cohorte de los diez años anteriores.

La secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, ha afirmado, en un comunicado, que estos datos "demuestran que los avances en investigación y tratamiento están dando resultados esperanzadores para quienes padecen esta enfermedad y su entorno, así como para la sociedad en general".

En este sentido, Perales ha destacado con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, "el firme compromiso de la Generalitat por poner a disposición de la ciudadanía los mejores recursos asistenciales y los tratamientos de cáncer más avanzados, especialmente para el cáncer infantil, porque el objetivo principal es que cada día se curen más niños y niñas que padecen esta enfermedad".

Asimismo, la secretaria autonómica de Sanidad ha remarcado que la Comunitat va a contar con un centro de protonterapia, que acogerá el equipo donado por la Fundación Amancio Ortega. "Actualmente, están en marcha las obras del futuro centro que finalizarán este año y se prevé que en agosto de 2027 se pueda tratar al primer paciente", ha indicado.

A este respecto, Perales ha apuntado que "con este equipamiento daremos un salto cualitativo muy importante en el tratamiento oncológico, sobre todo en la atención a los menores y adolescentes, ya que la protonterapia es una modalidad de radioterapia externa de alta precisión, especialmente indicada para pacientes pediátricos y tumores de difícil acceso como los cerebrales, de cabeza y cuello, médula espinal, pulmón, oculares, sarcomas y reirradiaciones".

Además, ha añadido que este equipamiento permite tratar los tumores con la "máxima precisión y reducir la irradiación de tejidos sanos, lo que supone mayor seguridad para el paciente y menos secuelas, todo ello es muy importante a la hora de tratar a pacientes, sobre todo en los casos de población infantil y juvenil".

En estos momentos, se está realizando la primera fase de las obras para la construcción del nuevo centro de protonterapia y se espera que finalicen en el mes de mayo, lo que permitirá la instalación del equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega.

Al término de las obras, se procederá a la instalación y calibración del acelerador y su equipamiento complementario se prolongará hasta el verano de 2027, momento en el que se tratará al primer paciente.

Por otro lado, para reforzar esta atención continuada a los pacientes que han padecido un cáncer en la infancia, la Conselleria de Sanidad está desarrollando un Protocolo de Seguimiento a Largo Plazo que "facilita el paso ordenado de la pediatría a la medicina del adulto y promueve la coordinación entre niveles asistenciales", según la Generalitat.

Asimismo, ha señalado que este protocolo establece criterios de derivación urgente o programada, circuitos de comunicación y recomendaciones según riesgo estratificado.

Este aspecto viene recogido en la nueva Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, que contempla entre sus objetivos "la atención integral al superviviente, con un seguimiento a largo plazo, especialmente a las secuelas físicas, emocionales y sociales y la coordinación entre niveles asistenciales para adultos y niños".

MÁS DE 9.500 CONSULTAS DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

El sistema sanitario público valenciano cuenta con una Red Asistencial Oncológica Pediátrica integrada por los tres hospitales con unidades de referencia en cáncer infantil y de la adolescencia: el Hospital General de Alicante, el Hospital Clínico Universitario de València y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. La Comunitat ha sido pionera en la designación de unidades de referencia de oncología pediátrica y de la adolescencia.

En cuanto a la actividad asistencial, durante el año 2025 se registraron 9.569 consultas en los servicios de Oncología Pediátrica, una cifra similar a la del 2024 en el que se realizaron 9.538 consultas externas.

Por su parte, el año pasado los hospitales del sistema público sanitario registraron 1.367 hospitalizaciones de pacientes oncológicos pediátricos, frente a las 1.362 hospitalizaciones del año anterior.