La Tasca del Puerto de Castelló se clasifica para la final del 65º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca

Castelló ha acogido la semifinal del 65º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 20 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Castelló ha acogido hoy la semifinal autonómica del 65º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que ha reunido en el parque Ribalta a cocineros profesionales de toda la Comunitat Valenciana, tras la cual se ha clasificado para la final La Tasca del Puerto, que representará a la capital de La Plana.

Desde primera hora de la mañana, los participantes han elaborado paellas tradicionales para 15 raciones, siguiendo la receta oficial del certamen y respetando al máximo los tiempos y técnicas marcadas, con el objetivo de conseguir una plaza en la gran final que se celebrará el próximo mes de septiembre en Sueca, donde competirán por alzarse con el reconocimiento a la mejor paella valenciana del mundo.

El parque Ribalta se ha transformado durante la jornada en el gran escaparate de la gastronomía valenciana, acogiendo a participantes, jurado y público en un entorno emblemático que ha reforzado la proyección de Castellón como destino vinculado a la cultura culinaria.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha estado presente en el evento y ha destacado "la relevancia de acoger una cita de estas características, que combina tradición, profesionalidad y promoción turística en un mismo espacio, consolidando la ciudad dentro del circuito de este prestigioso certamen internacional".

40 PARTICIPANTES

En total, han participado 40 restaurantes procedentes de distintas localidades de la Comunitat Valenciana, que han cocinado sus paellas al aire libre bajo la supervisión del jurado y siguiendo estrictamente los ingredientes y el proceso establecidos por la receta oficial del certamen. Tras la deliberación final, 12 cocineros han sido seleccionados para disputar la gran final en Sueca, donde se decidirá quién elabora la mejor paella valenciana del mundo en esta 65ª edición del concurso.

Entre los 12 restaurantes clasificados para la gran final del 65º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca figura La Tasca Del Puerto, que representará a la ciudad de Castelló de la Plana tras lograr su pase en la semifinal celebrada en el Parque Ribalta.

La concejal de Turismo ha destacado que es una "grandísima noticia" que La Tasca El Puerto esté en la final entre las mejores paellas del mundo, una muestra clara -ha dicho- del talento, la dedicación y el alto nivel gastronómico que existe en la ciudad, así como del compromiso de los profesionales por mantener viva la tradición y excelencia de la paella valenciana.

Los 12 restaurantes que han pasado a la final han sido Los Mejillones 3, La Palmera, Casa de Comidas Vaivén, La Garrofera, Restaurant La Llarga, Ca Ladio, Restaurante Setaygues, Ca Teresa, Casa Quitín, Goya Gallery, Restaurante Isabel Playa y Tasca del Puerto.

El acto también ha contado con la presencia de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Carlos Gil; la concejala de Turismo de Sueca, Teresa Ribes; el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer; y el coordinador del concurso, Toni Landete.

Miralles ha señalado que para Castellón es un orgullo formar parte de un concurso con tanta trayectoria y reconocimiento, que pone en valor no solo el talento de los cocineros participantes, sino también la riqueza de la gastronomía y las señas de identidad propias. En este sentido, ha añadido que la paella representa una parte esencial de la cultura y acoger esta semifinal en un enclave como el parque Ribalta "permite acercarla tanto a vecinos como a visitantes en un ambiente único", reforzando la apuesta por la gastronomía "como motor turístico y cultural".

Asimismo, la edil ha subrayado que "eventos como este contribuyen a posicionar Castellón en el mapa gastronómico, proyectando una imagen de ciudad dinámica, ligada a sus tradiciones y capaz de albergar acontecimientos de primer nivel". Además, ha puesto en valor el esfuerzo organizativo y la implicación de los profesionales participantes, "que han vuelto a demostrar el alto nivel culinario existente en la Comunitat Valenciana en torno a un plato tan representativo como la paella".

Este año, el público asistente ha podido adquirir una porción de paella por un precio simbólico de 2 euros, cuya recaudación ha sido destinada al equipo oncológico Dragon Boat de Castellón. Este equipo desarrolla diversas actividades centradas en la prevención y concienciación a través del deporte de enfermedades como el cáncer de mama, de otros tipos de cáncer y en el apoyo a personas con discapacidad.