Tavernes de la Valldigna decreta tres días de luto por el fallecimiento del fiscal Antonio Vercher

El fiscal Antonio Vercher - AYUNTAMIENTO TAVERNES DE LA VALLDIGNA

VALÈNCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha expresado este domingo su pesar por el fallecimiento a los 72 años de Antonio Vercher Noguera, primer Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y nombrado hijo predilecto de la ciudad en marzo de 2019. "Su compromiso con la defensa del territorio, la sostenibilidad y la justicia deja una huella imborrable", ha subrayado el consistorio en un mensaje en redes sociales.

El consistorio, que ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a la familia y amigos, ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de respeto y condolencias.

Nacido en esta localidad, Antonio Vercher "ha sido una figura destacada en el campo legal, considerado un referente y pionero del derecho medioambiental en España", que "dedicó toda su carrera profesional a la defensa medioambiental desde la Fiscalía, promoviendo la creación y desarrollo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en 2006, así como la especialización en la persecución de delitos ecológicos en todo el Estado", subraya el consistorio.