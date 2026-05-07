Los taxistas vuelven a protestar en las calles de València: "El futuro del sector que conocemos está en peligro"

Protesta de los taxistas contra el "intrusismo" de las VTC y para pedir un decreto que regule la movilidad - CONFEDERACIÓN DE TAXISTAS AUTÓNOMOS DE LA CV

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi ha protagonizado este jueves una nueva protesta por las calles de València, con una marcha lenta en el centro de la ciudad y una concentración ante la sede de la Conselleria, para reclamar la aprobación de un decreto ley que regule la movilidad y denunciar que, debido a "la competencia desleal" de las VTC, "el futuro del sector que conocemos está en peligro".

La movilización, convocada por las asociaciones representativas del sector, se celebra de forma semanal y ha empezado este jueves sobre las 10.30 horas, cuando los taxis se han congregado en la calle Blanquerías con Torres de Serranos, para después iniciar una marcha lenta que ha recorrido la plaza Tetuán, la calle Colón, la calle Xàtiva, Àngel Guimerà, Linares, avenida del Cid y calle 9 d'Octubre.

La manifestación ha culminado con una concentración y pitada ante la Conselleria de Infraestructuras, en la ciudad administrativa 9 d'Octubre.

El presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha lamentado que el sector lleva "años viendo cómo cada día hay más vehículos negros (VTC) que hacen de taxis sin autorización". "La Policía Local y los medios de Inspección nos dicen que los sancionan pero les sale a cuenta pagar", ha lamentado, en declaraciones a Europa Press.

Fernando del Molino ha denunciado "la competencia desleal y el intrusismo directo que viven los taxistas todos los días en las calles" y ha expuesto que dentro del sector "hay cada vez más miedo" porque creen que "el futuro del taxi que conocemos está en peligro". Así, ha advertido que "más de 9.000 familias viven del taxi" en la Comunitat Valenciana.

El presidente de la confederación también ha señalado que se están produciendo desde hace meses "conflictos entre conductores en las calles y cualquier día vamos a tener una desgracia de la que el responsable será el conseller", en alusión al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Del Molino ha criticado que el sector lleva meses hablando con el conseller y que "prometió que en primavera de 2025 iba a aprobar el decreto ley con un régimen sancionador y clarificar que no pueden hacer servicios urbanos". "Desde entonces ha ido cambiando de versión sobre lo que podrán hacer, y ese decreto es fundamental para tener un marco más fuerte sancionador", ha agregado.

El representante del sector ha reprochado que el conseller "haya ido poniendo fechas" para la aprobación de la nueva norma. "Estamos hartos de aplazamientos, de mentiras, ya hemos cogido la senda de manifestaciones semanales hasta que esto no se solucione", ha indicado.

MARTÍNEZ MUS DICE QUE SE APROBARÁ EN MAYO

Paralelamente, el conseller Vicente Martínez Mus ha afirmado este jueves, en declaraciones a los medios en Les Corts, que el decreto se aprobará este mismo mes de mayo. Para Fernando del Molino, estas palabras y esta fecha "no dan garantía nada".

Martínez Mus ha explicado que la Conselleria lleva tiempo hablando tanto con las asociacines del taxi como las de VTC y ha reconocido que "ninguno de los dos sectores está totalmente satisfecho en cómo está funcionando, porque ninguno se siente que se estén escuchando íntegramente sus reivindicaciones".

"Estamos explorando todas las posibilidades para que el resultado final contente a los dos sectores en la medida de lo posible, que haga posible esa convivencia, pero sobre todo que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible de transporte. Es nuestra preocupación y es lo que les debemos", ha apuntado.

Martínez Mus ha lamentado que "muchas" de las reivindicaciones de ambas partes "son difíciles de trabajar" al ser "totalmente contradictorias" y ha precisado que "el conflicto se centra en la capacidad de las VTC de hacer servicios urbanos". "Actualmente hay una sentencia que entiende que sí podrían hacerlo. Los taxistas están pidiendo que digamos que no lo pueden hacer. Las VTC están pidiendo que digamos que sí lo pueden hacer y hay que buscar un equilibrio entre todas las posturas", ha dicho.

La Conselleria, ha afirmado, quiere hacer "compatible" la existencia de ambos sectores porque considera que "hay necesidades de movilidad que tienen que ser cubiertas por los dos, que no estamos suficientemente contentos de cómo se están cubriendo". "La ciudadanía quiere mejoras en ese sentido y nosotros nos debemos a los usuarios", ha insistido.

También se ha referido a "los abusos que se hacen dentro de la normativa existente". "La mayor parte del conflicto no es porque la norma no proteja, sino porque es de difícil aplicación. El decreto que estamos redactando tiene que conseguir mejorar la efectividad de lo que se pretende regular, de forma de que haya un régimen sancionador que condicione esas conductas para que no se produzcan, que son las que básicamente generan malestar tanto en el sector VTC como en el sector taxi".