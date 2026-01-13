El TC inadmite el recurso de Benidorm contra la condena a pagar más de 283 millones por suelo de Serra Gelada

Archivo - Serra Gelada de Benidorm - AYUNTAMIENTO BENIDORM - Archivo

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) en el que pedía suspender la ejecución de la sentencia que le condena a pagar 283 millones de euros más intereses a Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.

Así se desprende de una providencia cuyo contenido ha adelantado Radio Benidorm y ha podido confirmar Europa Press, en la que el TC basa su decisión en que no se aprecia en el recurso la "especial trascendencia constitucional" que exige la ley para admitirlo.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Benidorm han señalado que se está a la espera de "directrices de los servicios jurídicos", que, tras una reunión mantenida este martes a las 09.30 con todos los grupos municipales, están estudiando qué pasos dar y cómo actuar sobre este asunto.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ya explicó que el recurso de amparo se presentó ante el TC el pasado 31 de julio con el objetivo de "seguir defendiendo el interés general de toda la ciudadanía, según los pasos que en cada momento han ido marcando los técnicos municipales y al servicio del Ayuntamiento en este litigio".

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó al Ayuntamiento de Benidorm a pagar esos 283 millones de euros más intereses a propietarios de terrenos del sector APR-7, incluidos en el parque natural de Serra Gelada.

De este modo, el alto tribunal valenciano estimó el recurso interpuesto por Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante desestimara su reclamación de reconocimiento de derechos y cumplimiento de convenio urbanístico, consistente en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, y cifrara la indemnización en 636.116,27 euros. Ese mismo juzgado falló a favor del Ayuntamiento de Benidorm al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013.

Posteriormente, el consistorio presentó ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso de casación contra el fallo que le condenó a pagar ese dinero a los dueños de dichos terrenos, aunque también fue desestimado. Así, el pasado verano la administración local decidió presentar el recurso de amparo al TC, que ahora ha sido inadmitido.

NUEVO FALLO

De forma paralela, este pasado lunes se dio a conocer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm estudian un nuevo fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que estimó el recurso presentado por ambas mercantiles y revocó la sentencia de un juzgado de Alicante favorable a las pretensiones del Ayuntamiento en relación a la APR7 de Serra Gelada.

El alcalde Toni Pérez explicó que los servicios jurídicos municipales están estudiando el alcance y posibles consecuencias del fallo para establecer cuáles deben ser los siguientes pasos a adoptar para "seguir defendiendo el interés general y de los vecinos y vecinas de Benidorm en esta causa".

Pérez citaba como una cuestión judicial aún abierta el recurso de amparo ante el TC --ahora inadmitido-- y otra la petición municipal de suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia 343/2024 del TSCV sobre este mismo asunto.