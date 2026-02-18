El Teatre Arniches presenta este viernes el espectáculo 'Emigradas' de Cienfuegos Danza - GVA

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ofrece en el Teatre Arniches de Alicante el espectáculo 'Emigradas', la nueva producción de danza contemporánea de la compañía valenciana Cienfuegos Danza, este viernes a las 19.30 horas.

La propuesta investiga la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como "archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria", según detalla la Generalitat en un comunicado.

Así, la obra aborda los "procesos invisibles" que atraviesa el cuerpo migrante: la transformación constante, el desarraigo, la tensión entre pertenecer y permanecer, así como la reinvención como "única vía" para habitar el presente.

El espectáculo se configura como un "programa doble" con las piezas 'Loca', con Ariadna Llussà, Deivid Barrera y Úrsula Mercado, y 'La lunares', un solo interpretado por Deivid Barrera.

Según la administración autonómica, "la compañía valenciana Cienfuegos Danza continúa consolidando su trayectoria como uno de los referentes de la danza contemporánea en la Comunitat Valenciana, bajo la dirección artística de Yoshua Cienfuegos".

También ha destacado que, "en sus más de 25 años de trayectoria, ha desarrollado un lenguaje escénico propio que combina precisión técnica, sensibilidad dramatúrgica y una profunda investigación del movimiento, situándose en un lugar destacado dentro del panorama nacional, e impulsando la proyección de la danza valenciana en circuitos y festivales de prestigio".